Auchan не держит голову

Испытывающая проблемы с развитием в РФ французская продуктовая сеть Auchan снова меняет гендиректора местного офиса. На смену Йоханнесу Толаю, который возглавлял сеть с ноября 2019 года, придет Иван Мартинович, курировавший в сети направление «Супермаркеты». Эксперты связывают ротацию с негативными результатами Auchan в этом году и агрессивными сокращениями, которые затеял господин Толай.

О том, что нынешний гендиректор французского Auchan в России Йоханнес Толай покидает пост, “Ъ” рассказал источник, близкий к сети. В «Auchan Россия» подтвердили, что господин Толай покидает компанию по личным причинам. С 1 февраля гендиректором назначается Иван Мартинович, возглавлявший ранее направление «Супермаркеты». До этого функции гендиректора будет временно исполнять финансовый директор Анн-Паскаль Шарль.

Auchan — одна из крупнейших продуктовых сетей в России. По данным на август 2020 года, управляла 277 гипермаркетами, супермаркетами и др. Йоханнес Толай возглавил Auchan в ноябре 2019 года, а до того был топ-менеджером сети гипермаркетов Globus в России. Он сменил на этом посту Франсуа Реми, который возглавлял компанию с июля 2017 года. В головном офисе компании тогда рассчитывали, что новый руководитель поможет российской части бизнеса справиться с рядом вызовов по отношению к своей бизнес-модели в условиях возросшей конкуренции после резкого падения спроса на фоне кризиса 2014 года.

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова говорит, что за все время господин Толай успел собрать вокруг себя новую команду, частично из менеджеров Globus и «Азбуки вкуса», и готовился к обновлению Auchan, в том числе пытаясь уйти от позиционирования сети как магазинов низких цен. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров знает, что, заняв руководящую должность, Йоханнес Толай принял ряд жестких мер, в том числе связанных с увольнением французских менеджеров из компании. Чтобы оправдать такие агрессивные и масштабные сокращения семейной корпорации, нужно было показать выдающиеся результаты, однако этого сделать не удалось, указывает он. По данным Infoline, Auchan стал единственной продуктовой сетью в РФ из топ-10, которая показала снижение выручки в январе—сентябре 2020 года: на 10,7%, до 183 млрд руб., год к году. В 2019 году Auchan Holding пополнил капитализацию ООО «Ашан» на €200 млн, сейчас стало ясно, что для сохранения стабильности в компании требуется новый транш, уверен Михаил Бурмистров.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов напоминает, что гипермаркеты стали самым пострадавшим форматом из-за ограничений в связи с COVID-19.

Кроме того, продолжает он, сегмент уже некоторое время страдает из-за смены поведения покупателей, которые сегодня стремятся покупать меньше продуктов, более свежих и рядом с домом. А низкая цена, на что делал ставку Auchan, давно ассоциируется в сознании потребителей с низким качеством, а не с выгодой, добавляет аналитик. Как напоминает Ирина Болотова, за все 20 лет работы в России, Auchan не менял концепцию и, только покинув тройку лидеров продуктовой розницы в 2017 году, начал задумываться о смене формата в стране.

По словам Михаила Бурмистрова, общий тренд развития на рынке — переход к форматам меньшего размера, потому Иван Мартинович на новой должности займется трансформацией сети, сделав ставку на развитие супермаркетов и оптимизацию бизнеса гипермаркетов. Партнер One Story Ольга Сумишевская добавляет, что новый гендиректор должен сфокусироваться на изменении ценностного предложения Auchan и трансформации формата, иначе конкурентов не догнать.

Никита Щуренков, Анатолий Костырев