Ндрангете сделали предложение, от которого она не смогла отказаться

В Италии стартовал «процесс века» против Ндрангеты — одной из наиболее влиятельных преступных группировок как в самой республике, так и в целом в мире. Перед судом предстали более 350 предполагаемых членов мафии, среди которых политики, юристы и бизнесмены. Процесс, как ожидается, займет как минимум один год.
В южном регионе Калабрия в среду стартовало крупнейшее за последние 30 лет судебное разбирательство в отношении криминальной сети Ндрангета. Среди участников дела 355 подозреваемых, более 900 свидетелей и порядка 400 адвокатов, пишет итальянское издание The Local. Около трех часов ушло лишь на то, чтобы зачитать имена всех подозреваемых.
Чтобы вместить такое количество людей, а также прессу, в дом правосудия был переоборудован заброшенный колл-центр в небольшом городке Ламеция-Терме. Как сообщает газета La Repubblica, в среду территория охранялась как с земли, так и с воздуха: на развязках автомагистралей города дежурил дорожный патруль, а над зданием суда летал вертолет. Правда, из-за пандемии COVID-19 большинство участников дела присутствовали на заседании в режиме видеоконференции.
Грандиозный судебный процесс проходит по итогам проведенной в Италии в 2016–2019 годах операции «Возрождение Скотт», названной так в честь погибшего в 2013 году американского полицейского, расследовавшего связи между итальянскими и американскими мафиозными кланами.
Главный обвиняемый в деле — предполагаемый босс мафиозного клана Луиджи Манкузо по прозвищу Дядя, ранее отсидевший в тюрьме 19 лет.
Некоторые из арестованных были задержаны на территории Германии, Швейцарии и Болгарии. Их обвиняют в убийствах, нелегальном обороте наркотиков, вымогательстве и отмывании денег.
Калабрия — это едва ли не самый бедный регион Италии. Между тем у зародившейся и действующей там сети Ндрангета денег немало. Хотя эта группировка не так хорошо известна, как сицилийская Коза-ностра или неаполитанская Каморра, ныне Ндрангета, возможно, самая могущественная криминальная организация в Италии и даже в мире, а также крупнейший поставщик кокаина из Латинской Америки через Северную Африку в Европу.
«Это важный день, потому что это процесс над Ндрангетой, который может прояснить, что представляет собой калабрийская мафия сегодня,— сказал в среду прокурор Никола Граттери, возглавивший расследование.— Это уже не "мафия пастухов", которые занимаются похищениями людей, но криминальная холдинговая компания». Как заявил прокурор агентству АFP, его усилия по борьбе с мафией уже привели к тому, что много людей согласились нарушить мафиозный «кодекс чести» — омерту. «За последние годы мы (полиция.— “Ъ”) получили большой авторитет, большое доверие. Люди начали сотрудничать, люди поддерживают нас, начинают в нас верить»,— сказал он.
Самого прокурора Граттери в Италии называют «живым трупом» — опасаясь преследования со стороны мафии, он уже десятки лет живет под тщательной охраной полиции. Но для Николы Граттери это не препятствие. «Я знаю мафию с детства, потому что ехал в школу автостопом и часто видел трупы на дороге,— поделился он.— Тогда я подумал: когда вырасту, я хочу что-то сделать, чтобы этого больше не повторилось».
Предыдущий масштабный процесс против мафии, сравнимый по числу участников с текущим, проходил в Палермо в 1986–1987 годах и завершился осуждением 338 членов сицилийской Коза-ностры. В 1992 году мафия убила Джованни Фальконе и Паоло Борселино — двух судей, которые ранее расследовали это дело (согласно итальянской правовой системе, в некоторых случаях судьи имеют право проводить расследование).
Судебный процесс в Ламеция-Терме, как ожидается, продлится по меньшей мере год. Суд будет заседать шесть раз в неделю.