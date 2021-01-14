Ндрангете сделали предложение, от которого она не смогла отказаться В Италии начался крупнейший суд над мафией в XXI веке

В Италии стартовал «процесс века» против Ндрангеты — одной из наиболее влиятельных преступных группировок как в самой республике, так и в целом в мире. Перед судом предстали более 350 предполагаемых членов мафии, среди которых политики, юристы и бизнесмены. Процесс, как ожидается, займет как минимум один год.

В южном регионе Калабрия в среду стартовало крупнейшее за последние 30 лет судебное разбирательство в отношении криминальной сети Ндрангета. Среди участников дела 355 подозреваемых, более 900 свидетелей и порядка 400 адвокатов, пишет итальянское издание The Local . Около трех часов ушло лишь на то, чтобы зачитать имена всех подозреваемых.

Чтобы вместить такое количество людей, а также прессу, в дом правосудия был переоборудован заброшенный колл-центр в небольшом городке Ламеция-Терме. Как сообщает газета La Repubblica , в среду территория охранялась как с земли, так и с воздуха: на развязках автомагистралей города дежурил дорожный патруль, а над зданием суда летал вертолет. Правда, из-за пандемии COVID-19 большинство участников дела присутствовали на заседании в режиме видеоконференции.

Грандиозный судебный процесс проходит по итогам проведенной в Италии в 2016–2019 годах операции «Возрождение Скотт», названной так в честь погибшего в 2013 году американского полицейского, расследовавшего связи между итальянскими и американскими мафиозными кланами.

Луиджи Манкузо по прозвищу Дядя Фото: ilvibonese.it

Главный обвиняемый в деле — предполагаемый босс мафиозного клана Луиджи Манкузо по прозвищу Дядя, ранее отсидевший в тюрьме 19 лет.

Среди задержанных также десятки мафиози с такими прозвищами, как Волк, Толстяк, Милашка, Блондинка и Маленький козленок, а также несколько мэров городов, юристы, бизнесмены, полицейские и бывший сенатор от партии Forza Italia экс-премьера страны Сильвио Берлускони.

Некоторые из арестованных были задержаны на территории Германии, Швейцарии и Болгарии. Их обвиняют в убийствах, нелегальном обороте наркотиков, вымогательстве и отмывании денег.

Калабрия — это едва ли не самый бедный регион Италии. Между тем у зародившейся и действующей там сети Ндрангета денег немало. Хотя эта группировка не так хорошо известна, как сицилийская Коза-ностра или неаполитанская Каморра, ныне Ндрангета, возможно, самая могущественная криминальная организация в Италии и даже в мире, а также крупнейший поставщик кокаина из Латинской Америки через Северную Африку в Европу.

По оценкам экспертов, только от торговли наркотиками калабрийская мафия ежегодно получает $20–24 млрд, что составляет около 3–4% итальянского ВВП.

«Это важный день, потому что это процесс над Ндрангетой, который может прояснить, что представляет собой калабрийская мафия сегодня,— сказал в среду прокурор Никола Граттери, возглавивший расследование.— Это уже не "мафия пастухов", которые занимаются похищениями людей, но криминальная холдинговая компания». Как заявил прокурор агентству АFP, его усилия по борьбе с мафией уже привели к тому, что много людей согласились нарушить мафиозный «кодекс чести» — омерту. «За последние годы мы (полиция.— “Ъ”) получили большой авторитет, большое доверие. Люди начали сотрудничать, люди поддерживают нас, начинают в нас верить»,— сказал он.

Самого прокурора Граттери в Италии называют «живым трупом» — опасаясь преследования со стороны мафии, он уже десятки лет живет под тщательной охраной полиции. Но для Николы Граттери это не препятствие. «Я знаю мафию с детства, потому что ехал в школу автостопом и часто видел трупы на дороге,— поделился он.— Тогда я подумал: когда вырасту, я хочу что-то сделать, чтобы этого больше не повторилось».

Прокурор Никола Граттери (в центре) Фото: Yara Nardi, Reuters

Предыдущий масштабный процесс против мафии, сравнимый по числу участников с текущим, проходил в Палермо в 1986–1987 годах и завершился осуждением 338 членов сицилийской Коза-ностры. В 1992 году мафия убила Джованни Фальконе и Паоло Борселино — двух судей, которые ранее расследовали это дело (согласно итальянской правовой системе, в некоторых случаях судьи имеют право проводить расследование).

Судебный процесс в Ламеция-Терме, как ожидается, продлится по меньшей мере год. Суд будет заседать шесть раз в неделю.

Марина Коваленко