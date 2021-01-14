До свидания, Дональд

До ухода Дональда Трампа с поста президента США остается чуть меньше недели, но попытки американских политиков силой лишить его власти только набирают обороты — ему объявлен новый импичмент. В отличие от прошлого импичмента, четко разделившего законодателей по партийной линии, в этот раз ситуация иная. В ходе голосования в Палате представителей к оппонентам главы государства — демократам — присоединились и некоторые республиканцы. «За» проголосовали 232 человека, «против» — 197. Теперь свое слово должны будут сказать члены верхней палаты Конгресса — Сената.

«Мы полагаем, что президент Соединенных Штатов представляет собой ясную и непосредственную угрозу республике»,— заявил конгрессмен Джейми Раскин, которого спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси назначила одним из руководителей дела по импичменту, то есть своего рода прокурором и обвинителем. Собственно, обвинение против президента выдвинуто одно, но крайне серьезное: «умышленное подстрекательство к мятежу». Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому импичмент вынесен дважды. Решение было утверждено 232 голосами «за» и 197 «против». Воздержались пятеро конгрессменов. Демократы уверены, что вынесение импичмента было необходимо: нужно показать всему миру, что поведение Дональда Трампа недопустимо, пусть даже затем Сенат не утвердит обвинения и президента власти не лишит — для этого необходимы голоса двух третей членов верхней палаты Конгресса.

Во время обсуждения демократы напирали на то, что президент своими действиями не просто допустил, а вызвал вооруженный мятеж и смерть нескольких человек, в том числе одного полицейского. Республиканцы возражали по-разному: кто-то называл все действо политическим преследованием, кто-то призывал к умиротворению и советовал не ускорять уход президента, который и так покинет пост менее чем через неделю.

Показательно, что в ряды противников господина Трампа записались не только демократы, но и некоторые республиканцы — таковых набралось десять.

Одним из наиболее ярких критиков-однопартийцев главы государства стала Лиз Чейни, одна из руководителей партии в Палате представителей. Кроме того, поведением президента недоволен и лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл — по данным источников издания Politico, он вместе с лидером республиканского меньшинства Палаты представителей Кевином Маккарти считает, что президент должен понести хоть какое-то наказание. Причем если господин Маккарти не говорит об импичменте, то господин Макконнелл в частных разговорах признает, что действия президента достойны отрешения от власти. Источник CNN, в свою очередь, поясняет логику республиканца: только решительный отказ от «трампизма» поможет партии очиститься от влияния Дональда Трампа и его соратников. Тем не менее, господин Макконнелл отказался созвать Сенат незамедлительно: это значит, что голосование по вопросу признания вины Дональда Трампа пройдет уже после вступления в должность Джо Байдена.

Помимо собственно голосования, примечателен контекст, в котором оно прошло. Во-первых, вице-президент Майк Пенс отказался применять по призыву госпожи Пелоси 25-ю поправку к Конституции (предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту, если он и большая часть президентской администрации заявят о недееспособности действующего главы государства).

«25-я поправка нашей Конституции не предназначена для наказания или узурпации власти. Использование ее в этом качестве создаст ужасный прецедент»,— заявил он, отметив, что нынешняя администрация сейчас нацелена на спокойную передачу власти и сплочение страны.

«Сейчас время исцеления»,— добавил он, призвав Конгресс работать совместно над «снижением температуры» и объединением страны. Конгресс призыву не внял и уже после заявления Майка Пенса формально проголосовал за одобрение призыва к нему этой поправкой воспользоваться.

Во-вторых, президент был сочтен достойным обвинения даже в условиях, когда федеральное расследование случившегося 6 января еще только начинается. Исполняющий обязанности федерального прокурора в Вашингтоне Майкл Шервин заявил, что расследование находится в начальной стадии, но уже беспрецедентно по масштабам. Его команда оценивает целесообразность предъявления некоторым задержанным при штурме Капитолия людям обвинений в участии в восстании, что грозит им тюремным заключением на срок до 20 лет.

«Наше ведомство создало особую группу, в которую вошли высокопоставленные прокуроры с опытом работы по делам о национальной безопасности и коррупции. Мое единственное указание: подготовить обвинения в восстании и заговоре по отношению к самым мерзким событиям, происшедшим в Капитолии»,— заявил господин Шервин. По его словам, обвинения по уголовным статьям предъявлены более чем 70 подозреваемым, однако это число будет увеличиваться «в геометрической прогрессии». Прокурор уточнил, что некоторые предъявленные обвинения — вроде участия в насильственных протестах — будут переквалифицированы в более серьезные. В частности, господин Шервин упомянул Ричарда Барретта, который зашел в офис Нэнси Пелоси, сел в ее кресло и напоследок украл письмо с ее подписью. Сейчас ему предъявлено несколько обвинений — в частности, в хулиганстве, незаконном проникновении на охраняемую территорию с оружием (в его случае — с пистолетом-электрошокером) и краже федеральной собственности. Ему грозит более 11 лет тюрьмы.

Кроме того, следствие изучает нападение на представителей СМИ во время штурма Капитолия — дело выделено в отдельное производство. Также исследуются обстоятельства смерти полицейского Брайана Сикника, который погиб после стычки с протестующими. Наконец, проводится расследование по факту обнаружения самодельных взрывных устройств в штабах Республиканской и Демократической партий, а также около Капитолия.

«Я думаю, когда люди узнают о некоторых вопиющих событиях, происшедших в Капитолии, они будут шокированы»,— подытожил господин Шервин.

Между тем список жертв событий 6 января накануне пополнился еще одним именем. Кристофер Стентон из штата Джорджия, которого ранее обвинили в незаконном проникновении на территорию Капитолия и нарушении комендантского часа, введенного в Вашингтоне, перед судом не предстанет по причине самоубийства — супруга нашла его тело в подвале дома. На месте случившегося были обнаружены следы крови и огнестрельное оружие.

Алексей Наумов