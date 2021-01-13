Экономика сэкономила на электричестве

В России зафиксировано самое глубокое снижение потребления электроэнергии за последнее десятилетие. В 2020 году спрос в целом по стране упал на 2,3% и приблизился к уровню четырехлетней давности. Основные причины — сделка ОПЕК+, снизившая потребление энергии у нефтяной отрасли, теплая погода и последствия пандемии коронавируса. Сокращение потребления, по оценкам аналитиков, приведет к падению прибыли тепловой генерации на 14–16%. Полного восстановления спроса эксперты ожидают в 2022 году.

В 2020 году потребление электроэнергии в целом по стране рухнуло на рекордные 2,3% год к году, в натуральном выражении показатель составил примерно 1,050 трлн кВт•ч, следует из опубликованных 12 января данных «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы). В Единой энергосистеме России (ЕЭС, не учитываются изолированные системы) спрос упал на 2,4%, до 1,034 трлн кВт•ч. Без учета влияния «лишнего» дня високосного года в феврале снижение составило 2,6% в ЕЭС и 2,7% в целом по стране. Показатели приблизились к результатам 2016 года.

Наибольший спад наблюдался в середине весны — начале лета, то есть в период наиболее активной фазы ограничений на фоне пандемии, рассказали “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков).

Осенью началось восстановление, а уже к середине декабря в европейской части РФ и на Урале совокупное суточное потребление обновляло годовые максимумы. По данным СО, в декабре из-за морозов потребление увеличилось на 2,2% год к году, достигнув 105 млрд кВт•ч в целом по стране. «Снижение потребления электроэнергии в ЕЭС России за 2020 год, очищенное от влияния температурного фактора (приведенного), оценивается на уровне 2,1% по сравнению с 2019 годом»,— уточнили “Ъ” в СО.

В 2020 году произошло самое сильное снижение потребления за последние десять лет, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». За этот период падение спроса наблюдалось лишь дважды — в 2013 и 2015 годах. По мнению аналитика, рекордное сокращение в первую очередь связано со снижением производства и транспорта нефти из-за сделки ОПЕК+ и более теплой погодой, а не с последствиями пандемии.

В целом за год спрос увеличился лишь в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока (плюс 1%), что объясняется ростом потребления железнодорожными предприятиями (плюс 4%) и в транспортировке нефти (плюс 10%), рассказали “Ъ” в СО. Самое глубокое падение было в ОЭС Урала (на 5,4%), в ОЭС Средней Волги (на 4,2%) и в ОЭС Северо-Запада (на 2,9%) в основном из-за сокращения потребления предприятиями добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также из-за ограничений на фоне пандемии.

Просело и производство электроэнергии: электростанции страны в целом выработали за год 1,064 трлн кВт•ч, что на 3% меньше уровня 2019 года. Сильнее всего уменьшилась выработка тепловых станций — сразу на 9,9%, до 555,5 млрд кВт•ч. Вместе со снижением цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (на 6% в европейской части РФ и на Урале и на 1,8% в Сибири) и небольшим всплеском неплатежей это привело к снижению прибыли тепловой генерации примерно на 14–16%, причем общая выручка сектора почти не изменилась и осталась на уровне 4,1 трлн руб., подсчитал Владимир Скляр.

Вторая составляющая одноставочной цены оптового рынка — мощность — дорожала. «За счет снижения потребления вклад составляющей цены, связанной с покупкой электрической энергии, снизился, а мощности, напротив, закономерно возрос»,— поясняют в регуляторе.

Так, по последним данным, за 11 месяцев 2020 года одноставочная цена (с учетом регулируемых договоров) выросла в пределах официальной инфляции, заявили “Ъ” в «Совете рынка». В разрезе по ценовым зонам рост составил 3,4% и 2,6% год к году.

Ростом цен недовольна промышленность. «Снижение электропотребления ожидаемое — сказались пандемия и ограничения нефтедобычи. Удивляет цена электроэнергии, которая продолжает расти вопреки закону спроса и предложения»,— сообщили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупных потребителей электроэнергии).

В новогодние праздники тенденция к росту потребления сохранилась.

Как уточнили “Ъ” в СО, за 12 дней января потребление электроэнергии в ЕЭС России уже превышает показатель января 2020 года на 3,4% из-за морозов.

Дальнейшая динамика будет определяться погодными факторами и темпами восстановления деловой активности, говорят в «Совете рынка». Владимир Скляр ожидает, что потребление в текущем году вырастет на 1,4%, а уровня 2019 года достигнет в 2022 году.

Полина Смертина