Виртуаль власти

Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) предлагает за счет госбюджета создать единую платформу для загрузки и хранения профилей виртуальных сим-карт (eSIM). Сейчас операторы используют для этого решения разных поставщиков, в том числе зарубежных. Единый отечественный поставщик позволит контролировать и защищать абонентские профили, признают эксперты, но операторы опасаются, что затраты на создание платформы будут переложены на их плечи.

Подведомственное Россвязи ФГУП ЦНИИС (отвечает за ведение базы перенесенных мобильных номеров) предлагает создать единую платформу для удаленной загрузки и хранения абонентских профилей eSIM с поддержкой отечественной криптографии, рассказали три источника “Ъ”. Предполагается, что платформой будет управлять сам ЦНИИС, а операторы связи должны пользоваться его услугами, такое требование, по словам собеседников “Ъ”, записано в проекте концепции применения eSIM, которую готовит институт.

В ЦНИИСе не ответили на запрос “Ъ”. В Минцифры сообщили, что положительно относятся к предложению использовать подобную платформу, отметив, что исполнитель проекта должен быть определен в результате открытого конкурса.

Технология eSIM позволяет отказаться от традиционной сим-карты за счет использования в устройстве специального встроенного чипа, что позволяет абонентам подключаться к сетям разных операторов. В России уже доступно более 20 моделей смартфонов Apple, Samsung и Huawei и около десяти планшетов Apple с поддержкой eSIM.

Применение eSIM в России пока законодательно не урегулировано, но МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 и работающие на его сети виртуальные операторы (MVNO) «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл» уже в 2020 году запустили тесты технологии по согласованию с правоохранительными органами. По информации источников “Ъ”, власти выделили каждому оператору по 15 тыс. номеров.

Сергей Эмдин, гендиректор Tele2, 10 декабря 2020 года («РИА Новости») В 2021 году будет тот переломный момент, когда eSIM станет базовой технологией

Сейчас операторы используют для загрузки и хранения профилей абонентов eSIM решения разных поставщиков, включая как иностранные (Gemalto, Giesecke + Devrient, GigSky, Idemia, HPE), так и отечественные. В частности, в августе российская «А1 Системс» объявила о предоставлении таких услуг, в числе клиентов она называет МТС, «Вымпелком», Tele2 и работающие на его сети MVNO.

О том, что для защиты пользователей eSIM в России планируется тестировать сертифицированные ФСБ отечественные алгоритмы шифрования «Магма» и «Кузнечик», “Ъ” сообщал 20 февраля 2020 года. Ранее предлагалось также обязать производителей устройств и владельцев платформ для удаленной идентификации размещать в России серверы, использующиеся для работы технологии (см. “Ъ” от 3 июня 2019 года).

Создание платформы ЦНИИСом, по словам одного из собеседников, знакомых с ситуацией, в принципе предполагается финансировать из госбюджета, но конкретный источник средств в самой концепции не уточняется. Значит, есть риск, что затраты могут быть переложены на операторов связи и, как следствие, на абонентов, предупреждает он.

У операторов есть к инициативе и другие вопросы. Создание централизованной базы негативно отразится на развитии технологии, несет риски безопасности и приведет к монополизации рынка решений для eSIM, лучше использовать разных поставщиков, считают в «Вымпелкоме». Распределенная система хранения данных наиболее безопасна, операторы могли бы самостоятельно создавать такие платформы и обеспечивать их работу, согласны в МТС. В «Ростелекоме» не стали комментировать проект концепции, в «МегаФоне» не ответили на запрос.

Эксперты видят у концепции и плюсы. Наличие единого поставщика позволило бы проще отслеживать, контролировать и защищать профили eSIM, считает старший консультант по операторским решениям «Инфосистемы Джет» Денис Гудцов. С точки зрения операторов, по его мнению, принципиально ничего не изменится, так как они и сейчас самостоятельно не обслуживают базы данных профилей eSIM, поэтому для них ЦНИИС, по сути, будет выступать просто новым поставщиком сим-карт.

Юлия Тишина