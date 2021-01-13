Кресла сдвинули в тень

Столкнувшись с увеличением доли нелегальной российской мебели до 20% от всего рынка, российские производители рассчитывают усилить контроль над индустрией. Компании уже инициировали создание профильной комиссии в Минпромторге. Рост доли теневых производств спровоцировало падение доходов населения, вынуждающее потребителей искать более бюджетные варианты. Аналитики предупреждают, что победить проблему помогут скорее системы сертификации и маркировки, чем стандартные решения.

В России может быть создана рабочая группа для координации проверок нелегальных мебельных кластеров. С такой инициативой к Минпромторгу обратилась Ассоциация мебельных и деревообрабатывающих предприятий России (АМДПР), сообщили “Ъ” в самой организации. Причиной послужил рост доли нелегальной российской мебели, которая по итогам 2020 года достигла почти 20% от всего рынка, или около 40 млрд руб., пояснили в АМДПР. По данным ассоциации, наиболее высокая доля нелегального товара в сегментах корпусной (спальни, кухни, прихожие) и мягкой мебели (диваны, кресла), где показатель достигает 40%. В Минпромторге заявили “Ъ”, что данные АМДПР носят оценочный характер, но там готовы прорабатывать вопрос борьбы с теневым мебельным рынком в РФ.

В АМДПР указывают, что объем теневого рынка был рассчитан исходя из объема потребления в России древесностружечных (ДСП) и древесноволокнистых (МДФ) плит. Производители мебели жаловались на нехватку этого сырья, считая, что значительная его часть идет на экспорт (см. “Ъ” от 2 декабря 2020 года). Но, по данным АМДПР, выяснилось, что плиты скупают дилеры, через которых материалы получают теневые игроки, работающие без юридического лица или как ИП, не платя в полной мере налоги.

Вице-президент «Ангстрем» Сергей Радченко уверен, что в Воронеже, где находится его компания, нелегальные производители мебели потребляют столько же плит, сколько и официальные. Президент Askona Life Group Роман Ершов говорит, что около 30% производителей мебели в России — небольшие фабрики — работают «в черную», не платя налогов. Гендиректор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков добавляет, что теневой бизнес оказывает давление и на легальных игроков, которые вынуждены с ним конкурировать.

Глава АМДПР Тимур Иртуганов называет драйверами роста теневого сектора низкие доходы населения, стимулирующие выбирать более дешевую продукцию, и отсутствие контроля. «Нелегальные производители не выполняют требования техрегламента по формальдегиду в сырье, уходят от высокой налоговой нагрузки и сложных бюрократических процедур»,— указывает Тимур Иртуганов. По оценкам эксперта, в результате доходность бизнеса может достигать 30–40%, тогда как работающие «в белую» компании зарабатывают 1–3%. Господин Иртуганов добавляет, что теневые производители нередко заключают договоры и с крупными торговыми сетями. Хотя собеседник “Ъ” в одной из них уверяет, что контрафактная мебель — не проблема крупной розницы. Для того чтобы встать на полки сетевых магазинов, производитель или дистрибутор должен предоставить соответствующую документацию, в том числе о том, что производство прошло сертификацию международного уровня, говорит консультант JosDeVries The Retail Company Russia Ирина Болотова. Она предполагает, что теневая мебель реализуется несетевыми салонами.

В АМДПР указывают, что для решения проблемы с контрафактной мебелью в будущем возможно задействовать систему маркировки, но сейчас речь должна пойти о массовых проверках уполномоченных органов для выявления нелегальных производств. Перекладывать ответственность на продавцов в ассоциации считают нецелесообразным. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что для борьбы с теневыми производителями мебели, уходящими от налогов, достаточно имеющихся инструментов Федеральной налоговой службы, а контроль за изготовителями контрафактной продукции с небезопасными материалами можно установить с помощью систем сертификации и маркировки. Оператор системы маркировки ЦРПТ готов приступить к маркировке мебели, если такое решение будет принято правительством совместно с отраслью, сообщили там.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков, Анатолий Костырев