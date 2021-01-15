К иностранным правонарушителям просят подойти по-семейному

Иностранные граждане, которые обзавелись в России «близкими родственниками», смогут избежать выдворения из РФ, обязательного при ряде административных правонарушений. Такой законопроект в четверг внесла в Госдуму депутат Наталья Костенко (ЕР): по ее мнению, инициатива защитит «семейные ценности» и одновременно пресечет «массовый отток мигрантов». Одни эксперты поддерживают законопроект, указывая, что сейчас поводом для выдворения могут стать даже грязные автомобильные номера. Другие опасаются, что правоохранители перестанут учитывать семейный статус иностранца, если он не подпадает под перечисленные исключения.

Иностранцы, состоящие в браке с гражданами РФ, смогут использовать этот аргумент для защиты. Сейчас закон требует выдворять или запрещать въезд иностранным гражданам, которые в течение одного года хотя бы два раза привлекались к ответственности «за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность». Такая же санкция грозит за «административки» в области незаконного оборота наркотиков (речь идет о хранении, употреблении и т. д.). Накажут и тех, кто нарушил режим пребывания или трудовое законодательство.

В законопроекте Натальи Костенко предлагается в этих случаях делать исключение для иностранцев, «имеющих близкого родственника—гражданина РФ, постоянно проживающего на территории РФ».

«Через год после исполнения административного наказания человек в принципе считается не подвергавшимся никакой ответственности,— пояснила “Ъ” Наталья Костенко.— Статьи, на которые мы предлагаем распространить новый порядок, предусматривают административную ответственность от 300 до 5 тыс. руб.»

По ее словам, мигранты, которые завели семьи в России, должны из-за таких провинностей покидать страну на десять лет, а «государству остается содержать их семьи, вместо того чтобы продолжать получать налоги».

Проект внесен в нижнюю палату в четверг, в пояснительной записке депутат ссылается на определение Конституционного суда от 2 марта 2006 года. Тогда КС указывал, что полиция и суды при оценке совершенных иностранцами нарушений «обязаны соблюдать вытекающие из Конституции требования справедливости и соразмерности» — и принимать во внимание «тяжесть содеянного, размер и характер причиненного ущерба, степень вины правонарушителя и иные существенные обстоятельства».

В постановлении от 17 февраля 2016 года КС подчеркнул, что уполномоченные органы обязаны избегать «формального подхода» при рассмотрении вопроса о запрете на въезд в РФ. «Однако вопреки разъяснениям… не учитывается наличие у иностранного гражданина близких родственников — граждан РФ, с кем он постоянно проживает на территории РФ, в том числе ведет семейную жизнь,— говорится в пояснительной записке.— В таком случае иностранные граждане лишаются возможности вести семейную жизнь со своими близкими родственниками, заниматься воспитанием своих детей, содержать их за счет полученных на территории РФ доходов». Там же со ссылкой на МВД приводится статистика: в 2019 году из России были выдворены более 800 тыс. иностранцев.

По данным московского ЗАГСа, только за первое полугодие 2020 года в столице более 15% браков были заключены с иностранными гражданами.

Соавтор законопроекта, член совета челябинского отделения «Опоры России» Елена Фасахова рассказала “Ъ”, что одним из поводов к нему стало дело 69-летней гражданки Таджикистана, болеющей сахарным диабетом и пропустившей обязательный выезд из РФ после 90 дней пребывания: «В России у нее двое сыновей, есть внуки, она лежала в российской больнице и пропустила выезд. Теперь ей закрыт въезд на пять лет, хотя семья в России является высшей ценностью».

Член правления Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), епископ Константин Бендас привел “Ъ” другой пример: «Два года назад был аннулирован вид на жительство нашего священнослужителя Евгения Пересветова за два "очень опасных" административных правонарушения — грязные госномера на автомобиле. При этом его супруга и двое малолетних детей являлись гражданами России, он сам более пяти лет прожил в РФ без единого нарушения, а в стране своего гражданства был нежелательной фигурой как раз из-за пророссийских взглядов».

Предлагаемая инициатива, хотя и является положительным шагом, «вызывает ряд вопросов из-за своей узкой направленности», отметил партнер адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Кирилл Жаринов. Он представляет интересы правозащитницы Ванессы Коган, которой в декабре прошлого года аннулировали вид на жительство, поскольку она якобы представляет угрозу безопасности РФ. Миграционные службы не приняли во внимание, что госпожа Коган прожила в России 11 лет, вышла замуж за гражданина РФ и родила двоих детей. «Из законопроекта не вполне ясен круг "близких родственников",— указывает господин Жаринов.— Непонятно, будут ли входить в их число граждане РФ, с которыми иностранцы создали семью фактически, но без официальной регистрации брака. Кроме того, непонятно, почему предлагаемое исключение будет распространяться только на одно из множества оснований для лишения законного статуса или запрета на въезд». Такое законодательное исключение, по мнению эксперта, может создать у правоприменителей впечатление, что в делах о высылке по иным причинам можно и не учитывать семейные связи иностранца.

Мария Старикова, Ксения Веретенникова, Павел Коробов