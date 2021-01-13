Директор «Зенита» выступит за «Динамо»

В футбольном «Динамо» произошли любопытные кадровые назначения. Юрий Белкин, занимавший пост генерального директора клуба, получил должность президента, а его место занял еще недавно трудившийся исполнительным директором «Зенита» Павел Пивоваров. В «Динамо» рассчитывают, что переформатирование менеджмента улучшит его эффективность, а опыт господина Пивоварова, успевшего поработать в ряде международных и отечественных футбольных структур, поможет превратить команду в «европейскую по всем канонам».

Футбольное «Динамо», которое на зимний перерыв в чемпионате России ушло, находясь на шестом месте в таблице, сообщило о решениях своего совета директоров. Новым генеральным директором клуба назначен Павел Пивоваров. Ранее занимавший эту должность Юрий Белкин получил пост президента, чтобы «сфокусироваться на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом "Динамо"».

Председатель совета директоров АО «ФК "Динамо-Москва"», первый заместитель президента—председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев, объясняя логику перестановок, заявил, что они направлены на «дальнейшее развитие» «как с точки зрения результатов команды, так и с точки зрения эффективности работы клубного менеджмента». А «компетенции и управленческие навыки» Павла Пивоварова, по мнению господина Соловьева, помогут в усовершенствовании «механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей». К ним председатель клубного совета директоров отнес, в частности, «формирование долгосрочной стратегии "Динамо"», «реализацию комплексных проектов» и «контроль за соблюдением финансового fair play».

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в клубе, сказал, что перестановки инициированы «его акционерами».

В 2019 году «Динамо» во второй раз перешло под контроль ВТБ, который с конца позапрошлого десятилетия является и основным его спонсором.

По словам собеседника “Ъ”, назначение Павла Пивоварова, «стопроцентного технократа», разгрузит Юрия Белкина, учитывая «колоссальный объем повседневной деятельности, особенно в условиях пандемии», однако продиктовано оно прежде всего стремлением «сделать клуб европейским по всем канонам, то есть постоянно присутствующим в европейских турнирах и полностью соответствующим их требованиям».

Именно проблемы с таким соответствием вылились в главный кризис в истории «Динамо». В 2015 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) за нарушение правил финансового fair play применил к клубу самую жесткую из предусмотренных мер — отстранение от выступлений в еврокубках. В числе причин для санкций значилась и «нерыночность» спонсорского контракта «Динамо» с ВТБ. Наказание вылилось в резкое «переформатирование» команды, ослабление ее позиций, вылет на сезон — первый за все время существования — из высшего дивизиона, а также в смену формального собственника: этот статус на несколько лет достался Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

Между тем биография Павла Пивоварова как раз во многом связана с международными клубными соревнованиями и структурами. До прихода в «Динамо» он работал исполнительным директором флагмана российского футбола «Зенита», постоянно играющего в еврокубках и проходящего проверки со стороны UEFA, откуда уволился лишь в декабре. Однако в течение довольно длительного времени господин Пивоваров был еще и председателем экспертно-правовой комиссии Европейской клубной ассоциации (ECA), а с 2017 года является членом Палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (FIFA). При этом он успел потрудиться и в ключевых российских футбольных организациях — в Российском футбольном союзе и Российской премьер-лиге.

Алексей Доспехов