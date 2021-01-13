Россияне любят смотреть

Исследовательская компания App Annie опубликовала ежегодный отчет о состоянии мобильного рынка State of Mobile 2021, который отражает тренды в различных сегментах рынка и основные предпочтения пользователей за прошедший год. В отчете говорится, что российские пользователи провели в мобильных приложениях 94 млрд часов, что на 40% больше результатов 2019 года. Кроме того, Россия опережает все страны Европы по количеству времени, проведенному в приложениях для просмотра видео,— в среднем в квартал россиянин тратил на просмотр видео 29 часов, это на 45% больше, чем в 2019-м.

В новом отчете о состоянии мобильного рынка State of Mobile 2021 исследователи AppAnnie выделили несколько основных моментов. Во-первых, отмечается, что люди стали еще больше времени проводить в мобильных приложениях и на мобильных устройствах, чем раньше,— только на платформе Android 4,2 часа ежедневно, в сумме это составило 3,5 трлн часов, что на 20% и 25% больше, чем в 2019 году соответственно. Российские пользователи провели в мобильных приложениях и на мобильных устройствах 94 млрд часов, в среднем по 3,5 часа в день, это на 40% больше результатов 2019 года. Кроме того, по словам авторов отчета, «мобильные игры непобедимы: по прогнозам компании в 2021 году пользователи потратят на них не менее $120 млрд».

Пандемия COVID-19, самоизоляция и карантинные меры заметно повысили популярность соцсетей — количество проведенного в них времени в среднем увеличилось на 325% в годовом исчислении.

По общему количеству проведенного времени в России лидирует:

WhatsApp, VK, Instagram.

Однако, как отмечают авторы отчета, «по вовлеченности всех опережает TikTok — не имея пока такого числа пользователей, как WhatsApp, он стремительно повышает показатели по удержанию аудитории». Если в 2019 году на отдельного российского пользователя больше всего времени (time spent per user) приходилось на VK, то в 2020-м TikTok по этому показателю опередил все социальные сети — россияне в среднем провели в нем в нем 16,5 часа, что на 215% больше прошлогодних данных.

Говоря о видеостриминговых сервисах, App Annie подчеркивает, что в этом сегменте российские пользователи опередили все остальные страны Европы.

В среднем в квартал россиянин тратил на просмотр видео 29 часов, это на 45% больше, чем в 2019. Топ-5 приложений по проведенному в приложении времени выглядит так:

YouTube, MX Player, Twitch, «YouTube Детям», «КиноПоиск».

При этом безусловным лидером по потраченному времени одного пользователя (time spent per user) стал YouTube — в этом году на его долю приходилось в среднем 30 часов в месяц, аудитория же за год больше всего выросла у приложения «КиноПоиск», рост в годовом исчислении составил 175%.

Безусловным лидерами по числу активных пользователей в месяц в России стали:

мессенджер WhatsApp, Instagram, «Сбербанк Онлайн» — единственное финансовое приложение в рейтинге.

Самые активные пользователи у игр Brawl Stars, Minecraft Pocket Edition и ROBLOX.

Авторы отчета также отмечают высокую популярность мобильных финансовых приложений. Время, проведенное в них, в среднем в мире выросло на 45% в годовом исчислении. Россияне значительно опережают средние показатели прироста, увеличив свое присутствие на 85%,— это 629 млн часов. При этом число загрузок финансовых приложений у нас в стране выросло незначительно, лишь на 5%. Лидерами по проведенному времени стали приложения:

«Сбербанк Онлайн», «Тинькофф Инвестиции», приложение банка «Тинькофф».

Евгений Хвостик