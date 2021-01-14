«Россети» возглавит Андрей Рюмин

По данным “Ъ”, 14 января совет директоров «Россетей» может принять отставку гендиректора компании Павла Ливинского. Его полномочия временно перейдут к Андрею Рюмину, до сих пор возглавлявшему подконтрольное госхолдингу «Ленэнерго». Господин Ливинский предположительно перейдет на работу в создаваемый в правительстве департамент энергетики, который создается как отдельный центр компетенций по вопросам ТЭК, но директивы о его назначении на этот пост пока нет.

На заочный совет директоров «Россетей» 14 января вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий Павла Ливинского в должности единоличного исполнительного органа (ЕИО) «Россетей», следует из повестки заседания (есть у “Ъ”).

Вторым вопросом рассматривается назначение главы «Ленэнерго» Андрея Рюмина исполняющим обязанности генерального директора и председателя правления госхолдинга с 15 января и до принятия решения о назначении нового ЕИО. Решения о его преемнике в «Ленэнерго» пока нет, утверждают источники “Ъ”. В «Россетях» от комментариев отказались.

Как сообщал “Ъ” 13 января, гендиректор «Россетей» Павел Ливинский может перейти на работу в правительство — на пост главы создаваемого там департамента энергетики. Ранее отрасль курировал единый департамент промышленности, энергетики и транспорта, теперь он будет разделен по профильному принципу. Как поясняет один из собеседников “Ъ”, подписанной директивы Росимущества о назначении господина Ливинского на этот пост пока нет, документ может появиться до конца недели.

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Де-факто департамент будет находиться в подчинении у вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Функционал господина Ливинского на этом посту до конца не ясен. Департамент в новой конструкции правительства, по словам собеседника “Ъ”, создается как экспертный центр по вопросам ТЭК и должен будет формировать независимое от Минэнерго мнение по повестке. Таким образом, в правительстве Михаила Мишустина, по сути, создается альтернативный министерству полюс принятия решений.

Павел Ливинский возглавил «Россети» осенью 2017 года, до этого он занимал пост руководителя департамента ЖКХ Москвы. Под его руководством энергохолдинг запустил программу цифровизации отрасли и добился уже много лет обсуждаемого объединения управленческих аппаратов с Федеральной сетевой компанией. Также были инициированы крупные регуляторные изменения, которые, однако, пока не одобрены — дифференциация тарифов ФСК, оплата потребителями сетевого резерва и льготного техприсоединения.

Татьяна Дятел