По делу о сходе лавины в Норильске задержали диспетчера

Следователи возбудили еще одно дело после схода лавины в Норильске — о халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). По делу задержан дежурный диспетчер, который не включил в сводки информацию об угрозе лавины. В результате ЧП погибли три человека.

Выяснилось, что 30 декабря специалисты МЧС прогнозировали возможные ЧС на территории Красноярского края. В частности, нужно было организовать наблюдение за лавиноопасными участками. Информацию специалисты отправили в дежурно-диспетчерскую службу. Однако дежурный в оперативную сводку это не включил.

«В результате его халатных действий население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены, превентивные мероприятия органами местного самоуправления на территории Красноярского края не приняты.

ЧП случилось поздно вечером 8 января в районе участка горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», спасатели сообщили о случившемся около 00:30 9 января. Снегом накрыло четыре строения, в двух из которых находились люди. Из-под завалов извлекли тела погибших 45-летнего мужчины, 38-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка. Также 14-летний подросток получил тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подробнее о сходе лавины в Норильске — в материале “Ъ” «Делом занесло».