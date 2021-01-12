«Грузинская мечта» осталась без мечтателя

В Грузии грядут большие перемены. Основатель и глава правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, которого в республике называли «теневым правителем» страны, решил уйти из большой политики. Причем уйти в самый разгар политического кризиса, когда ГМ с трудом отбивается от атак оппозиции во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили, настаивающей на аннулировании результатов парламентских выборов и грозящей «массовыми акциями протеста». Сам господин Иванишвили между тем уверен, что основную задачу он выполнил: «группировка Саакашвили» уже «никогда не сможет вернуться во власть».

О решении покинуть пост председателя правящей партии «Грузинская мечта» ее основатель и бессменный лидер миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил в письме, опубликованном в понедельник утром. «Я считаю свою миссию перед страной выполненной»,— заявил он, перечислив собственные достижения за последние десять лет, то есть после основания им «Грузинской мечты» в 2011 году.

По словам господина Иванишвили, главной победой стало отрешение от власти по итогам парламентских выборов 1 октября 2012 года Михаила Саакашвили и его «насильственной группировки».

Соратников экс-президента политик обвинил среди прочего в том, что именно их действия привели к «пятидневной войне» 2008 года и «оккупации Россией территорий Грузии» (имеются в виду Абхазия и Южная Осетия).

При этом Бидзина Иванишвили смело прогнозирует, что упомянутая им «группировка Саакашвили» уже «никогда не сможет вернуться во власть». «Поэтому я ухожу из политики с гордо поднятой головой, по обычаю грузинского застолья: благодаря и прощаясь с хозяином дома — грузинским народом, позволившим мне ему служить»,— отметил миллиардер. Он также напомнил, что его теперь уже бывшая партия стала первой в истории независимой Грузии, оставшейся у власти на третий срок подряд по итогам парламентских выборов 31 октября прошлого года.

Еще одной причиной ухода с поста председателя и выхода из партии господин Иванишвили назвал свой возраст. «Мне скоро исполнится 65 лет»,— напомнил миллиардер.

Главной функцией ГМ в будущем Бидзина Иванишвили считает «сдерживание злой силы Михаила Саакашвили» для предотвращения «восстановления в Грузии диктатуры, основанной на пытках людей».

Основатель «Грузинской мечты» уверен: уходя, он оставляет стране «команду молодых политиков», которые «возглавят партию», а также свое политическое наследие: «мир, открытую плюралистическую демократию», свободу слова, «сбалансированную власть и независимую судебную систему». Выборы нового главы ГМ запланированы на 16 января.

Одновременно с этим стало известно, что миллиардер пожертвовал все свое имущество в Грузии (составляющее значительную часть его общего состояния, оцениваемого в $5,4 млрд) благотворительному фонду «Карту». Господин Иванишвили основал его в конце 1990-х годов после возвращения на родину из РФ, где его основным бизнесом считался банк «Российский кредит». Все свои активы в России бизнесмен продал в 2012 году — после начала политической деятельности в Грузии. Наиболее значительным «подарком» собственному фонду оказался бизнес-центр на горе Метехи, нависающей над грузинской столицей. Стоимость огромного дворца оценивается в $200 млн. Там Бидзина Иванишвили жил вместе с семьей все последние годы.

Соратники Михаила Саакашвили по партии «Единое национальное движение» (ЕНД) убеждены: миллиардер таким «хитрым способом» просто пытается «спрятать» свое состояние от «неминуемых западных санкций» за «установление в стране однопартийной диктатуры».

С таким утверждением по местному телевидению выступила один из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе. По ее мнению, «уход» председателя ГМ никак не повлияет на планы «объединенной оппозиции» по продолжению бойкота работы нового парламента (сформированного, как уверены противники действующей власти, «в результате сфальсифицированных выборов»), а также по проведению «массовых акций протеста».

Бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили предположил в разговоре с “Ъ”, что Бидзина Иванишвили, скорее всего, не уходит из грузинской политики окончательно, а пытается «проверить на прочность» собственную партию: справится ли она самостоятельно с политическими вызовами, в том числе в ходе муниципальных выборов осени 2021 года.

По мнению собеседника “Ъ”, господин Иванишвили «может вернуться в преддверии парламентских выборов 2024 года».

Не верит в реальный уход Бидзины Иванишвили из политики и Михаил Саакашвили. В специальном заявлении экс-президент назвал письмо своего главного политического соперника «попыткой одурачить народ» и заверил: миллиардер реально оставит грузинскую политику только после того, как «объединенная оппозиция» придет к власти в Грузии и ему «придется вернуть грузинскому народу награбленные $5 млрд». Произойти это, по мнению господина Саакашвили, должно совсем скоро.

Георгий Двали, Тбилиси