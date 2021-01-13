Репрессированные ждут ордеров

Более 100 общественных и культурных деятелей направили руководству России открытое письмо о проблемах жертв советских репрессий. Речь идет о законопроекте по обеспечению узников ГУЛАГа социальным жильем в качестве компенсации за незаконно отнятые государством квартиры. Авторы письма указывают президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, что правительство подошло к вопросу формально: документ предполагает, что 70–80-летним людям придется ждать квартир еще минимум 25 лет в общей очереди. В письме предлагается «принять такой закон, по которому жертвы репрессий смогут получить жилье в короткий срок».

Открытое письмо «о детях ГУЛАГа» опубликовано на сайте “Ъ”, оно адресовано президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «В 2020 году может показаться, что советские политические репрессии окончательно стали достоянием истории,— говорится в нем.— Однако выяснилось, что это не так. Сегодня в России полторы тысячи "детей ГУЛАГа", уже пожилых людей, продолжают жить в ссылке. Вернуться они не могут до сих пор».

Открытое письмо руководству РФ о «детях ГУЛАГа» Читать далее

В обращении подробно пересказывается законодательная проблема, о которой много писал “Ъ”. Принятый в 1991 году закон «О жертвах репрессий» обязал государство выделить репрессированным и их детям, родившимся в ссылке или лагере, бесплатное жилье в городе, где семья проживала на момент ареста. Но полномочия распределять квартиры были переданы регионам, которые во многих случаях выставили заведомо невыполнимые условия. Дети репрессированных москвичей Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер (все женщины старше 70 лет) подали жалобу на закон в Конституционный суд. В конце 2019 года судьи КС согласились с их позицией и потребовали от правительства изменить закон для «возможно более полного возмещения» вреда, причиненного государством своим гражданам.

«Однако спустя год решение суда не исполнено и рискует остаться неисполненным,— говорится в письме.— Законопроект, внесенный правительством в Государственную думу, фактически сохраняет ситуацию без изменений. Он оставляет жилищное обеспечение жертв репрессий на усмотрение региональных властей и не предусматривает никаких гарантий незамедлительного, как сформулировано в решении Конституционного суда, восстановления прав реабилитированных. Жертвы репрессий смогут получить жилье лишь в порядке общей очереди, то есть в лучшем случае через 25–30 лет. До возвращения они просто не доживут».

Как сообщал “Ъ”, правительственный законопроект вызвал шквал критики. На этапе общественного обсуждения он получил 130 отрицательных отзывов и ни одного положительного. Его раскритиковали омбудсмен Татьяна Москалькова, представитель правительства в КС и Верховном суде Михаил Барщевский, а также эксперты правительственного Института законодательства и сравнительного правоведения. Несмотря на негативный отзыв собственных экспертов, правительство внесло законопроект в Госдуму. Это решение объяснялось тем, что внеочередное предоставление жилья репрессированным будет «дискриминацией» многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны, которые также ждут квартир от государства. В конце ноября законопроект был принят в первом чтении, дата второго пока неизвестна.

Авторы письма просят президента, премьера и спикера повлиять на ситуацию. Они указывают, что в Госдуму внесены поправки к законопроекту, по которым жертвы репрессий должны в течение одного года получить федеральные выплаты на жилье. В обращении утверждается, что выплата давно обещанных компенсаций не даст «серьезной нагрузки на бюджет». «Общество, не искупившее преступления прошлого, не имеет будущего. У российского государства есть шанс успеть вернуть долг "детям ГУЛАГа", чтобы они наконец смогли возвратиться домой,— говорится в обращении.— Если не сделать этого сейчас, потом будет уже поздно».

Письмо подписали 110 человек. Среди них — президент Фонда помощи жертвам массовых репрессий Наталья Солженицына, издатель Ирина Прохорова, вице-президент Газпромбанка Владимир Ксендзовский, кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Людмила Улицкая, актриса Чулпан Хаматова, музыканты Андрей Макаревич и Илья Лагутенко, заслуженный артист РФ Денис Майданов. «Я подписала письмо из чувства справедливости,— сказала “Ъ” Наталья Солженицына.— Справедливости по отношению к несчастным людям, которых судьба родителей забросила далеко от места, где они должны были жить. Нет никаких причин, кроме чиновничьего упрямства, которые могли бы этому помешать. Нет никакого закона, который был бы нарушен выплатой компенсаций. Напротив, то, что их не пускают домой,— это и есть определенное нарушение».

«Я убежден: у советских репрессий нет срока давности. И если государство что-то сделает для потомков узников ГУЛАГа, это вину не искупает. Но хоть признает вину и снова напомнит о ней,— заявил “Ъ” подписавший письмо журналист Леонид Парфенов.— Террор против собственного народа — такое у нас было. И мы должны помнить, что бывает, когда власти можно все».

«Для нас важно видеть, что судьба жертв репрессий небезразлична столь многим общественным деятелям и представителям интеллигенции,— заявила “Ъ” директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович.— Наши юристы несколько лет добивались, чтобы право "детей ГУЛАГа" на возвращение домой, обещанное еще в 1991 году, могло быть реализовано. Прошел год после вынесения постановления Конституционного суда, и мы ожидаем его исполнения таким образом, чтобы оно гарантировало право реабилитированных людей вернуться из бесконечной ссылки сейчас, а не через годы». «Мы очень благодарны всем, кто подписал это письмо,— заявил “Ъ” юрист Григорий Вайпан, представлявший в Конституционном суде интересы жертв репрессий.— Мы видим, что тема возвращения "детей ГУЛАГа" объединила людей самых разных взглядов. Поправки, которые позволят решить проблему, уже внесены в Думу. Надеемся, что депутаты их поддержат».

Иван Тяжлов