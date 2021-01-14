Жалобную книгу превращают в путеводную

Белый дом продолжает реорганизацию регуляторной среды для бизнеса: так, правительство утвердило правила действующего сейчас в экспериментальном режиме досудебного обжалования решений контролирующих органов. Система в том числе должна обеспечить власти аналитикой для дальнейшей настройки контрольно-надзорной деятельности (КНД). Для этих целей правительство также совместно с Генпрокуратурой отлаживает цифровое сопровождение проверок бизнеса. Впрочем, помимо уже принятых решений власти намерены расширить реформу за счет запуска «регуляторной гильотины» для разрешительной деятельности.

С июля 2021 года Белый дом готовится запустить систему досудебного обжалования решений контролирующих органов — она станет частью ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации КНД», следует из постановления правительства №2383 от 30 декабря. Документ регламентирует правила работы с системой и расширяет список решений контролеров, которые бизнес может обжаловать в досудебном порядке. Напомним, что возможность досудебного обжалования решений контролеров предусмотрена законом о госконтроле и является частью реформы контрольно-надзорной деятельности. С августа механизм запущен в пилотном режиме для МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора, однако к июлю 2021 года по собственной инициативе к эксперименту присоединятся еще 16 ведомств. В случае несогласия с решениями контролирующих органов бизнес может направлять жалобы на них через сайт госуслуг.

По постановлению, система досудебного обжалования обеспечит единый канал распределения жалоб, их учет и маршрутизацию, а также мониторинг рассмотрения. Предполагается, что это позволит формировать аналитику о контрольно-надзорных мероприятиях, в том числе собирать однотипные жалобы. В Минэкономики ожидают, что система позволит получить аналитику самых частых нарушений и ускорит принятие управленческих решений, направленных на улучшение системы КНД.

На необходимость «цифрового сопровождения» КНД вчера на совещании с президентом указал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Так, параллельно с запуском системы досудебного обжалования правительство совместно с Генпрокуратурой консолидирует информацию о проверках (начало, окончание, результаты и причины), чтобы в режиме онлайн видеть причинно-следственные связи при их назначении. Ранее господин Григоренко уже указывал на необходимость сбора такой аналитики для донастройки КНД в рамках принципа «доказательного регулирования» (см. “Ъ” от 17 августа). «Мы прекрасно понимаем, что эффект для бизнеса с точки зрения всей нашей работы имеет некий отложенный, что ли, момент или отложенное значение, потому что прошлый год был достаточно странный, скажем так, своеобразный, и плюс был мораторий на проведение проверок. Собственно говоря, это дает возможность все это аккуратно, по крупицам сейчас перенастроить»,— пояснил вчера чиновник. Отметим, что на проводимую в рамках реформы КНД «регуляторную гильотину» такой механизм уже распространен. Так, ведомства с 2021 года должны ежегодно оценивать эффективность и влияние на экономику обязательных требований к бизнесу, в том числе на основе данных системы досудебного обжалования.

Сам механизм «регуляторной гильотины» также будет масштабирован. Вчера господин Григоренко предложил применить его для сферы разрешительной деятельности. По его словам, в России 54 вида лицензируемой деятельности, еще порядка 500 видов так или иначе связаны с необходимостью получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и пр. При этом порядок и требования к их получению «где-то даже архаичный, в том числе и на бумаге». Отметим, что Минэкономики еще в 2019 году указывало на необходимость пересмотра принципов разрешительной деятельности, ссылаясь на отсутствие необходимости в лицензировании для некоторых видов деятельности (см. “Ъ” от 17 июня 2019 года).

Диана Галиева