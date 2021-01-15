Такси раскрутили счетчик

Стоимость поездок на такси в России у крупнейших онлайн-агрегаторов выросла к концу 2020 года на 50–70% в сравнении с концом весны — началом лета, оценили аналитики Bank of America (BofA). В столице цены крупнейших компаний, «Яндекс.Такси» и «Ситимобила», при этом почти сравнялись. Рост цен аналитики считают «восстановлением» рынка, а его участники объясняют сезонными факторами и возвращением пробок.

Цены на поездки в такси в России «восстановились» в декабре в сравнении с маем—июнем, то есть выросли в Москве и регионах в среднем на 56% у «Яндекс.Такси» и на 68% у «Ситимобила», говорится в отчете BofA о российском интернет-секторе от 14 января, с которым ознакомился “Ъ”. В сравнении декабря 2020-го с январем того же года рост составил соответственно 31% и 39% для этих компаний, но аналитики отмечают, что это может быть следствием высокой нагрузки, характерной для конца года. Абсолютные цифры в BofA не раскрывают. Аналитики учитывали показатели Москвы, Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля и использовали средние значения в разное время по четырем дням недели; более детальная методология не приводится.

Тенденция косвенно подтверждается данными департамента транспорта Москвы, согласно которым в первом квартале 2020 года средний чек поездки в столице составлял 417 руб., во втором — 430 руб., а в третьем — 457 руб. Данные за четвертый квартал мэрия пока не публиковала.

Аналитики BofA со ссылкой на нерегулярные данные департамента транспорта также отметили укрепление позиций «Яндекс.Такси» на столичном рынке: к концу года его доля превысила 70%. В ноябре доля «Ситимобила» (принадлежит Сбербанку и Mail.ru Group) составила 20,2% против 28,7% в апреле. Кроме того, в Москве цены у «Ситимобила» и «Яндекс.Такси» в тарифе «Эконом» в декабре были сопоставимы, хотя еще в мае—июне «Ситимобил» был на 25% дешевле конкурента. В регионах в среднем цены двух агрегаторов также сопоставимы, без серьезных изменений за год.

По итогам 2021 года количество поездок на такси вырастет в России на 37% против падения на 8% в 2020-м, ожидают аналитики. У «Яндекс.Такси» будет 1,8 млрд поездок, у «Ситимобила» — 327 млн, прогнозируют в BofA. Это рост на 49,8% и 70,8% соответственно. Обе компании также будут улучшать рентабельность по EBITDA в ближайшие годы, хотя у «Ситимобила» она останется отрицательной как минимум до 2022 года.

Сейчас на рынке заметна нехватка водителей, особенно в массовых классах, отсюда и увеличение среднего чека поездки, полагает гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский. «Сложные погодные условия и пробки увеличивают стоимость: особенно рост заметен в сравнении с весной и летом, когда на дорогах было пусто и все было закрыто»,— добавляет он. Господин Сморгонский также прогнозирует рост числа поездок на рынке, если не будет третьей волны коронавируса и изоляции, при этом сам Gett, по его словам, сфокусируется не на общем количестве, а на корпоративных поездках и «премиальном сегменте».

В 2020 году рост стоимости поездок объяснялся не просто сезонными и погодными факторами, но еще и влиянием пандемии — весной и летом было меньше пробок, люди мало ездили, большинство работали удаленно из дома, а это повлияло на снижение числа поездок в бизнес-центры, рассуждает еще один из собеседников “Ъ” на рынке агрегаторов такси. Поэтому, по его словам, в середине года повышенный коэффициент на поездки включался значительно реже. Еще один фактор: к ноябрю-декабрю погода была значительно холоднее прошлогодней, что также влияло на рост числа поездок и, соответственно, на стоимость проезда, объясняет он.

Некоторый рост стоимости поездок мог наблюдаться к концу года, но вряд ли речь о 50-процентном росте, сомневается аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Укрепление же «Яндекс.Такси» в Москве, по его мнению, связано с исторически прочными позициями компании на столичном рынке, тогда как «Ситимобил» сейчас более активно наращивает доли в регионах. На росте числа поездок в дальнейшем скажется развитие услуг доставки на такси, а обороты рынка будут восстанавливаться за счет поездок в аэропорты, что будет зависеть от открытия границ, добавляет господин Беспалов. Аналитик BCS Global Markets Мария Суханова соглашается, что на темпы восстановления и дальнейшего роста будут в первую очередь влиять эпидемиологические ограничения и их снятие.

Дмитрий Шестоперов