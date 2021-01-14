Сергей Собянин возвращает школьников за парты

С 18 января в школы Москвы должны вернуться все ученики, а частично действовавший режим дистанционного обучения после каникул отменяется. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина. «Удаленка» для учеников 6–11-х классов в Москве была введена в октябре 2020 года. В мэрии объясняют отмену режима тем, что «новогодняя пауза остановила рост заболеваемости». Дистанционное обучение в вузах и спортивных школах при этом продлевается еще на неделю.

Указ 1-УМ об отмене частичного режима дистанционного обучения в школах размещен в блоге столичного мэра (.pdf). Это решение объясняется несколькими аргументами, при этом Сергей Собянин вступает сам с собой в дискуссию.

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым»,— поясняет он. Так, по словам градоначальника, «новогодняя пауза остановила рост заболеваемости».

«Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса»,— говорит господин Собянин, ссылаясь также и на то, что ежедневно от коронавируса вакцинируются «несколько тысяч москвичей».

«С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тыс. человек — столько же, сколько и накануне праздников»,— отмечается в блоге столичного мэра, где говорится, что «эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной». Впрочем, Сергей Собянин отмечает, что в стационарах все же остаются свободными 7,6 тыс. коронавирусных коек. Решение вернуть всех школьников за парты с 18 января градоначальник называет принятым, «взвесив все за и против» после консультаций с врачами.

Учащиеся 6–11-х классов в Москве были переведены на «удаленку» с 19 октября 2020 года. Первоначально этот режим действовал в течение двух недель, но затем неоднократно продлевался. В октябре 2020 года Сергей Собянин сообщал, что школьники стали вдвое меньше заболевать COVID-19 после введения «удаленки», поясняя, что продление ограничений призвано сохранить эту тенденцию. При этом столичные власти отключили старшеклассникам карты для проезда в общественном транспорте. Учащиеся 1–5-х классов (около 540 тыс. человек) вернулись за парты после осенних каникул и до сих пор обучались в очном режиме. Впрочем, родителям была дана возможность по желанию перевести младшеклассников на дистанционное обучение.

«Ребята устали сидеть дома»,— сказал Сергей Собянин о решении вернуть школьников за парты, предупредив, что в случае обнаружения заражений коронавирусом весь класс, как и было предписано ранее, будет переводиться на дистанционное обучение.

При этом указом градоначальника дистанционное обучение для студентов и в спортивных школах было продлено еще на неделю, до 21 января. «По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок»,— пояснил мэр и пообещал рассмотреть дальнейшую возможность административных послаблений в случае улучшения эпидемиологической обстановки в Москве.

Александр Воронов