Банкротство в каждый дом

По итогам 2020 года количество банкротств граждан взлетело более чем на 70%, тогда как компаний — упало сразу на 20%. Рост объясняется кризисом, снижением доходов, удешевлением самой процедуры. Падение — частичным мораторием на банкротство, введенным в условиях пандемии. Запрет формально истек 8 января, но бизнес надеется на его продление. Если же этого не произойдет, юристы ждут всплеска корпоративных банкротств уже в ближайшие месяцы.
Число потребительских банкротств в России продолжает увеличиваться, и темпы роста все ускоряются. По данным Федресурса, в 2020 году обанкротились 119 тыс. человек — на 72,6% больше, чем в 2019 году. Должники все чаще сами инициируют процедуру, в 2020 году таких дел было 94,5%, в 4,6% случаев банкротство запустили кредиторы, в 1% — Федеральная налоговая служба (ФНС). Уровень погашения долгов при этом снизился до 3,8% (из 319,5 млрд руб. реестровых требований) с 4,5% (из 273,7 млрд руб.) в 2019 году.
«Если на первых порах банкротством пользовались наиболее состоятельные должники с армией юристов, сейчас процедура все более популярна, это связано и с ростом долгов граждан, и с ростом информированности»,— говорит партнер АБ ЕПАМ Валерий Еременко.
Его мнение разделяет партнер BGP Litigation Дмитрий Базаров, отмечая также снижение доходов россиян. Кроме того, юристы указывают на распространениерекламы потребительского банкротства и удешевление процедуры.
На рынке юридических услуг можно встретить достаточно много предложений провести процедуру «фактически только за вознаграждение арбитражному управляющему без дополнительных выплат», рассказывает господин Базаров. Советник Saveliev, Batanov & Partners Юлия Михальчук добавляет, что для граждан в отличие от юрлиц «негативные последствия личного банкротства не слишком существенны».
В США, например, ситуация обратная. В ноябре 2020-го, по данным Epiq Systems Inc., количество заявлений физлиц по статье Кодекса о банкротстве США, предусматривающей реструктуризацию долгов, снизилось на 45%, а по статье, предполагающей продажу имущества граждан для погашения долгов,— на 21%. По оценке Epiq, это произошло благодаря правительственной программе поддержки населения.
В основном отказы связаны с ошибками самих граждан при подготовке обращений, а также сотрудников МФЦ при их оформлении. Но постепенно возвратов становится меньше. Юристы полагают, что столь низкая востребованность внесудебной процедуры объясняется по большей части слишком жесткими критериями для должников. Проблема и в том, что кредиторы не всегда обращаются в суд по небольшим суммам, учитывая высокие операционные издержки, отмечает господин Базаров. Кроме того, кредитор, который не хочет списания долгов своего должника, вправе снова предъявить исполнительный лист приставам и возобновить производство. По словам замминистра экономики Ильи Торосова, механизм внесудебного банкротства проходит «этап донастройки».
Мораторий за компанию
Количество корпоративных банкротств падает с 2017 года, но в 2020 году темпы снижения ускорились почти на порядок. Была признана несостоятельной 9931 организация — на 19,9% меньше, чем в 2019 году. Юристы и чиновники считают это в основном заслугой моратория, введенного правительством в связи с пандемией с 6 апреля 2020 года.
«Неопределенность экономической ситуации могла привести к валу заявлений кредиторов. Мораторий позволил снять напряжение и в сложной ситуации способствовал сохранению стабильности»,— сообщил Илья Торосов. «Мораторий остановил волну банкротств, которую все предвещали в первые месяцы пандемии»,— соглашается Валерий Еременко, отмечая, что передышка позволила банкам договориться с должниками, арендодателям — с арендаторами, «многие спасли бизнес». Юлия Михальчук добавляет, что были и другие стимулы договориться миром — суды весной не работали два месяца: «Я знаю ситуацию, когда за апрель—май компании смогли договориться о частичной рассрочке и передаче имущества в счет долга, а без судебной паузы сто процентов подали бы на банкротство».
Но управляющий инвесткомпанией Proxima Capital Group Вячеслав Давыдов полагает, что «мораторий только растянул решение проблем во времени»: «Это подтверждает рост просроченной задолженности более 90 дней, которая фактически отражает дефолт должника. По мере того как ограничения будут сниматься, мы увидим "отложенный спрос" на банкротства юрлиц».
Так, сумма требований кредиторов в реестре выросла с 1,5 трлн руб. в 2017 году до 2,16 трлн руб. в 2020-м, в то время как доля погашенных из них снизилась с 6,6% до 4,4% соответственно. Главными инициаторами корпоративных банкротств остаются конкурсные кредиторы (77,1%) и ФНС (13%). Сами должники заявляют о своей несостоятельности лишь в 9,3% случаев, еще реже это делают их работники — 0,5%.
«Собственник или директор до последнего ищут способы реанимировать работу, привлечь дополнительное финансирование. Их приходится убеждать, что банкротство не конец. Напротив, если соблюсти определенные условия, предприятие можно сохранить и даже получить преференции от кредиторов»,— отмечает господин Давыдов. Но Валерий Еременко полагает, что сейчас для вступивших в банкротство компаний «вероятность оздоровить и продолжить бизнес ничтожно мала».
Банкроты фактические и потенциальные
Большинство банкротов 2020 года работали в сфере торговли (2583 организации) и строительства (2111). На третьем месте с большим отрывом компании, специализирующиеся на операциях с недвижимым имуществом (1183), на четвертом — обрабатывающие производства (1090), на пятом — компании из сферы консалтинга (582).
Юлия Михальчук отмечает, что первые три отрасли — давние банкротные лидеры и в 2017–2018 годах на них пришлось около 60% всех корпоративных банкротств. Валерий Еременко уточняет, что показатели 2020 года пока не отражают «фактических банкротов», которые смогут стать «юридическими» лишь в 2021 году. По его мнению, в плачевном состоянии находятся, в частности, подрядчики в сфере строительства, в том числе из-за сокращения потока мигрантов. «Перевод значительной части торговли в онлайн, а также существенный сдвиг в сторону дистанционной работы уже привели и неизбежно будут приводить к дефолтам тех, кто сдает коммерческую недвижимость в аренду,— полагает господин Давыдов.— Много банкротств, скорее всего, будет и в сфере гостиничного бизнеса, где не полностью сняты карантинные ограничения».
Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин уточнил, что с 8 по 11 января размещено в целом 109 сообщений, из них только 41 — в отношении должников, которые были под защитой моратория. Для сравнения: в январе 2019 года кредиторы подавали в среднем 119 уведомлений о банкротстве в день.
«Пока рано давать оценку, еще не закончилась даже первая рабочая неделя. У многих есть надежда, что мораторий продлится»,— замечает Юлия Михальчук. Валерий Еременко соглашается, что «все ждали продления моратория или каких-либо иных аналогичных мер». Пролонгация до 17 января школьных каникул и удаленка, добавляет он, сделали начало рабочего года и обычно-то не слишком оживленное вовсе неактивным.
Госпожа Михальчук допускает, что в отсутствие продления моратория и принятия других мер господдержки банкротная активность проявится уже к концу января—началу февраля: «Кредиторы вряд ли будут долго сидеть сложа руки». Господин Давыдов ожидает определенности динамики по итогам первого квартала и допускает, что число корпоративных банкротств в 2021 году может в полтора-два раза превысить показатели прошлого года.
Где проживают банкроты
Конъюнктура
Список регионов, лидирующих по количеству граждан-банкротов, остался в 2020 году тем же, некоторые лишь поменялись местами. Больше всего россиян обанкротилось в Москве (7461 человек) и Московской области (6653), а также в Краснодарском крае (5574), Санкт-Петербурге (5432), Самарской (5068) и Свердловской (5066) областях. В Башкортостане в 2020 году был зарегистрирован 4731 банкрот. В 2019 году первые два места делили также Москва и Московская область с 5089 и 4325 банкротами соответственно, Самарская область была на третьем месте — 3003 человека, за ней шла Свердловская (2881), затем Санкт-Петербург (2815), Башкортостан (2769) и Краснодарский край — 2745 человек.