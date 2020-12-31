Бизнес в кризис

Завод в профильные руки

В марте Ростовский электрометаллургический завод, построенный с нуля известным предпринимателем Вадимом Варшавским в Шахтах, перешел во владение компании «Новороссийский прокатный завод» (связана с ГК «Новоросметалл»). Имущество объявленного банкротом в 2019 году одноименного ООО было продано с торгов за 6,5 руб. в рамках процедуры конкурсного производства. В мае правительство Ростовской области сообщило о планах нового владельца предприятия инвестировать 500 млн руб. в увеличение мощностей по производству литой заготовки до 900 тыс. тонн.

Велика птица

В августе ГК «Дамате» перезапустила производственные мощности по выращиванию индейки, принадлежавшие ростовской компании «Евродон». К концу года «Дамате» возобновила производство мяса утки на мощностях компании «Донстар». Пока «Дамате» использует производственные мощности обанкротившихся в 2019 году компаний на правах аренды.

Жизнь растений

В сентябре наконец нашел покупателя тепличный комбинат «Ростовский». Его приобрело ставропольское ООО «Омни», заплатив 777 млн руб. Ранее комбинат пять раз выставляли на торги. Комбинат площадью 16 га находится в Неклиновском районе, специализируется на выращивании огурцов, помидоров и зелени, проектный объем производства составляет около 10 тыс. тонн продукции в год. В 2018 году предприятие было объявлено банкротом.

Корабли в тихой гавани

В октябре структура Сбербанка выкупила флот ростовской судоходной компании «Палмали». Аффилированное с банком ООО «СБК Долина» заплатило за 46 нефтеналивных судов и барж 4,031 млрд руб. В 2018 году компанию «Палмали» признали банкротом. Сбербанк был крупнейшим конкурсным кредитором компании с требованием порядка 13 млрд руб. Проданный с торгов флот находился у него в залоге. До этого его уже дважды пытались реализовать с аукционов сторонним инвесторам, но покупателей не нашлось. На первых торгах флот продавался за 6,4 млрд руб.

Несносная недвижимость

В 2020 году продолжились многолетние судебные тяжбы известных ростовских автодилеров с властями Ростова, требующими снести здания автосалонов в связи с признанием их самовольными постройками. Так, Верховный суд РФ отказал компании «Юг-Моторс» в рассмотрении ее жалобы на решение Арбитражного суда Ростовской области, обязавшего компанию снести принадлежащие ей автосалоны по адресу переулок 1-й Машиностроительный, 1, в Ростове-на-Дону. Сейчас «Юг-Моторс» ходатайствует в суде о предоставлении ей рассрочки до 19 мая на проведение сноса.

Кроме того, власти Ростова обратились в суд с требованием об изъятии земельного участка на улице Таганрогской, на котором расположен автосалон Lada фирмы «Авто-Ревю». Чиновники заявили, что землю надо вернуть городу, поскольку автосалон еще в 2018 году был признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Требование об изъятии участка суд продолжит рассматривать в следующем году.

Полоса примирения

В конце года структуры «Группы Агроком» Ивана Саввиди и «Аэропортов регионов» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) поставили точку в споре о судьбе старого ростовского аэропорта. Объект находится в собственности ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», предприниматели через свои структуры являются его акционерами. Старый аэропорт был закрыт в конце 2017 года в связи с переносом его авиационной деятельности в аэропорт «Платов», построенный «Аэропортами регионов». В связи с этим компания инициировала ликвидацию ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». «Группа Агроком» выступила против и начала судебную тяжбу, но в начале декабря отозвала иск в связи с достижением договоренностей относительно урегулирования конфликта.

Стороны пришли к соглашению, что «Группа Агроком» выкупит за 690 млн руб. недвижимое имущество ОАО (включая здание аэровокзала) и выйдет из числа участников компании, продав свою долю акций структурам «Реновы.

О других наиболее заметных событиях уходящего года:

Парадигма власти

Судебная хроника

Коронакризис

Общественный интерес