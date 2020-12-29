Структуры «Реновы» выкупили долю «Группы Агроком» в ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»

АО «Ростоваэроинвест» выкупило у «Группы Агроком» Ивана Саввиди долю в уставном капитале ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», сообщил генеральный директор ООО «Группа Агроком» Сергей Сапотницкий. Сумму сделки топ-менеджер не уточнил.

Он напомнил, что ранее акционеры ОАО приняли решение о продаже «Группе Агроком» движимого и недвижимого имущества «Аэропорта Ростов-на-Дону» за сумму около 700 млн руб. По словам господина Сапотницкого, сейчас идет «разработка стратегии развития вновь приобретенных активов».

«Завершен многолетний корпоративный спор двух крупных бизнес-структур. Путем переговоров выработано общее решение, отвечающее интересам всех акционеров»,— подвел итог Сергей Сапотницкий.

«Группе Агроком» принадлежало порядка 50% доли в уставном капитале ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Вторым крупным акционером ОАО (38% в УК) является компания «Ростоваэроинвест», подконтрольная АО «Управляющая компания "Аэропорты регионов"» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга).

ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» являлось эксплуатантом старого ростовского аэропорта, который был закрыт в конце 2017 года в связи с переносом его авиационной деятельности в новый аэропорт «Платов».

Ранее крупнейшие акционеры ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» неоднократно конфликтовали по вопросам управления компанией, а также относительно ее будущего.

«Аэропорты регионов» планировали ликвидировать ОАО в связи с прекращением основной деятельности, а «Группа Агроком» настаивала на сохранении компании и организации на базе ее имущества другого бизнеса.

Вадим Водолазов