Обвиняемые по делу о захвате власти в Крыму получили от 15 до 19 лет колонии
В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесен приговор шестерым фигурантам уголовного дела о создании террористической организации и участии в ней, а также попытке насильственного захвата власти в Крыму (ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ). Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.
Сообщается, что Руслан Асанов и Ремзи Ниметулаев организовали на территории Бахчисарайского района Крыма деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Позже к ним присоединились Сейдамет Мустафаев, Аметхан Умеров, Абдулмеджит Сейтумеров и Эльдар Якубов. Мужчин задержали в августе 2023 года сотрудники ФСБ.
По версии обвинения, фигуранты проводили конспиративные собрания, а также занимались вербовкой новых участников. В частности, обсуждали вопросы изменения политической системы и государственного устройства разных стран, в том числе России, для их включения во «Всемирный исламский Халифат» как при помощи пропаганды, так и насильственными методами.
Выступая с последним словом в судебном заседании, пятеро фигурантов, кроме Ремзи Ниметулаева, заявили о своей невиновности, назвав дело сфабрикованным и политически мотивированным. Представители защиты отмечали, что фигуранты были активистами правозащитного движения «Крымская солидарность» (признано иноагентом).
Асанова и Ниметулаева приговорили к 19 и 18 годам лишения свободы. Остальные подсудимые — Сейдамет Мустафаев, Аметхан Умеров, Абдулмеджит Сейтумеров, Эльдар Якубов — получили по 15 лет заключения.
Абдулмеджит Сейтумеров — брат Османа Сейтумерова и журналиста телеканала АТR Сейтумера Сейтумерова, арестованных в марте 2020 года и осужденных по аналогичному обвинению на 17 и 14 лет лишения свободы.