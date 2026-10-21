Обвиняемые по делу о захвате власти в Крыму получили от 15 до 19 лет колонии

По версии обвинения, фигуранты проводили конспиративные собрания, а также занимались вербовкой новых участников. В частности, обсуждали вопросы изменения политической системы и государственного устройства разных стран, в том числе России, для их включения во «Всемирный исламский Халифат» как при помощи пропаганды, так и насильственными методами.