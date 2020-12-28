«Группа Агроком» выкупит старый ростовский аэропорт за 690 млн рублей Решение о продаже одобрено собранием акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»

Акционеры ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» на внеочередном общем собрании одобрили продажу недвижимого имущества компании за 690 млн руб. (без НДС). Как сообщается на сайте информационной системы «СПАРК-Интерфакс, покупателем выступит ООО «Сигма-Финанс». Также эта фирма выкупит движимое имущество ОАО за 5 млн руб.

Известно, что «Сигма-Финанс связана с «Группой Агроком» Ивана Саввиди.

ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» являлось эксплуатантом старого ростовского аэропорта, который был закрыт в конце 2017 года в связи с переносом его авиационной деятельности в новый аэропорт «Платов».

«Группе Агроком» принадлежит порядка 50% доли в уставном капитале ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Вторым крупным акционером ОАО (38% в УК) является компания «Ростоваэроинвест», подконтрольная АО «Управляющая компания “Аэропорты регионов”» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга).

Как писал “Ъ-Юг”, крупнейшие акционеры вступили в конфликт из-за разногласий относительно будущего ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». «Аэропорты регионов» планировали ликвидировать ОАО в связи с прекращением основной деятельности, а «Группа Агроком» настаивала на сохранении компании и организации на базе ее имущества другого бизнеса.

В декабре 2019 года «Группа Агроком» заявляла о готовности выкупить имущественный комплекс аэропорта.

Вадим Водолазов