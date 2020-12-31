Судебная хроника

Пески с бременем

В августе стало известно о передаче в суд уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. Вместе с ним судят за мошенничество (ст. 159 УК РФ) учредителя АО «Донтрансгидромеханизация» Валентина Леванова и гендиректора этой компании Андрея Андросова. Их обвиняют в хищении средств при строительстве стадиона «Ростов-Арена». По версии следствия, при содействии курировавших стройку чиновников АО поставляло вместо крупнозернистого песка, предусмотренного проектом, более дешевый мелкозернистый. Ущерб оценивают в 80,7 млн руб.

Проходившие по этому делу экс-министр строительства региона Николай Безуглов и директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием и получили двухлетние условные сроки.

Условно виновна

В 2020 году завершилось громкое уголовное дело в отношении экс-главы пресс-службы администрации Ростова Марии Давыдовой. Ленинский районный суд Ростова признал ее виновной в превышении должностных полномочий и назначил полтора года лишения свободы условно и 800 тыс. руб. штрафа. Напомним, Мария Давыдова была задержана в декабре 2019 года. По версии следствия, она допустила нарушения при проведении муниципальных закупок на размещение публикаций в СМИ о работе городской администрации. В ходе следствия госпожа Давыдова полностью признала вину.

Упущенный срок

В этом году СУ СКР по Ростовской области за истечением сроков давности уголовного преследования прекратило расследование дела в отношении бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского. Господина Полянского задержали в феврале 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) за незаконную выдачу разрешений на строительство зданий в Ростове. Причем в одном из случаев застройщик впоследствии похитил средства дольщиков. Ранее господина Полянского дважды судили за халатность и превышение полномочий. Несмотря на это, Алексей Полянский продолжил профессиональную карьеру: в октябре он возглавил областную организацию Союза архитекторов России.

Прокуратура ухватилась за дело

Не менее интересное развитие получило уголовное дело главного архитектора Ростова Романа Илюгина, который был задержан в один день с Алексеем Полянским и обвинен в превышении должностных полномочий и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В марте суд отказался продлить ему домашний арест, и чиновник вернулся к работе. В июне суд вынес Роману Илюгину оправдательный приговор. Однако прокуратура обжаловала это решение, и спустя несколько месяцев облсуд отменил решение первой инстанции. Дело уже уволившегося с поста главного архитектора Ростова Романа Илюгина поступило в Ворошиловский райсуд на повторное рассмотрение.

Новости ветеринарии

В 2020 году в деле ветеринаров ГБУ РО «Ростовская городская станция по борьбе с болезнями животных» (СББЖ) появились новые эпизоды, следователи выявили предполагаемого организатора коррупционной схемы, а двум фигурантам суды уже вынесли приговоры. В сентябре 2020 года Первомайским райсудом Ростова был осужден ветеринарный врач Дмитрий Новиков. В декабре Кировский районный суд огласил приговор начальнику отдела ветеринарного контроля Юрию Селиванову. Дела начальника ГБУ РО «Ростовская городская станция по борьбе с болезнями животных» Владимира Гаврилова и бывшего главного ветеринарного врача Дмитрия Хегая поступили в суд в середине декабря 2020 года.

Начальник СББЖ Владимир Гаврилов сначала проходил по уголовным делам свидетелем, однако позже подчиненные назвали его организатором коррупционной схемы, и летом 2020 года его перевели в статус обвиняемого. Кроме создания коррупционной схемы господину Гаврилову вменяют мошенничество.

Парковая зона

В конце декабря стало известно, что оперативники задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по подозрению в превышении должностных полномочий. Он помещен в СИЗО на два месяца. По мнению следователей, господин Майер допустил нарушения при реализации проекта «Жилье и городская среда», а именно при благоустройстве ростовского парка «Вересаево», разбитого возле одноименного жилого комплекса на месте Александровской рощи в Ростове-на-Дону. Расследованием занимается ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.

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