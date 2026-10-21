Минобороны РФ отчиталось об ударе по логистическому центру в Ровно на Украине
Вооруженные силы России ударили по логистическому центру «Эпицентр-К» в Ровно. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Ведомство утверждает, что объект был поражен.
Российские войска ударили по логистическому центру с помощью беспилотников. По версии Минобороны, объект использовался для хранения и распределения грузов ВСУ.
Кроме того, под удар попала украинская портовая инфраструктура, сообщило Минобороны. По его данным, был поражен шедший в порт Черноморска сухогруз с грузами для украинской армии.