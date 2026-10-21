У фрахта глаза велики
Ставки на перевозку российской нефти выросли до рекордных
Рост мировых ставок фрахта и сохраняющиеся риски для судоходства в Черном море разогнали стоимость транспортировки российской нефти. По данным Argus, аренда судов для перевозки сырья из Новороссийска и Приморска подорожала до максимума за историю наблюдений — $27–48 за баррель. В совокупности со снижением спроса со стороны азиатских НПЗ это приводит к расширению дисконтов на российскую нефть.
Стоимость аренды судов для перевозки нефти из Новороссийска и Приморска на неделе 12–16 октября выросла на $0,99–2,79 за баррель в зависимости от объема партий и направления, говорится в обзоре Argus (есть у “Ъ”). Как уточняют аналитики, котировки достигли максимума за историю мониторинга Argus с июня 2023 года.
Стоимость перевозки нефти из Новороссийска растет в связи с удорожанием фрахта в мире и высокими рисками в Черном море, на ставки из Балтики влияют ограниченное предложение танкеров и высокие цены на бункерное топливо, уточняется в обзоре.
Аренда судна для перевозки 80 тыс. тонн нефти из Новороссийска в порты на западном побережье Индии подорожала до $40,84 за баррель, для объема 140 тыс. тонн — до $27,31 за баррель. Стоимость транспортировки этих партий в порты на северо-востоке Китая выросла до $47,79 и $30,29 за баррель. Для Приморска ставки фрахта для доставки 100 тыс. тонн в направлении на западное побережье Индии и в северные порты Китая увеличились до $30,68 и $34,86 за баррель соответственно, подсчитали в Argus.
Согласно предварительным данным Vortexа и Kpler, которые приводятся в обзоре, 1–16 октября отгрузки Urals, казахстанской Kebco и Siberian Light из Новороссийска уменьшились на 17,5% относительно аналогичного периода сентября, до 477 тыс. баррелей в сутки (б/с). Объем отгрузок оценивается в 1,05 млн тонн. В Argus уточняют, что отгрузки нефти из Новороссийска и Южной Озереевки оставались ограниченными из-за объявленной Минобороны опасности для судоходства в отдельных районах Черного моря. Поставки Urals и Кebco из портов Балтики 1–16 октября сократились на 20,3%, до 1,37 млн б/с (3,06 млн тонн).
Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Соколов говорит, что фрахтовые индексы ЦЦИ, отображающие стоимость морской логистики в Черном море, к середине осени достигли исторических максимумов, в три-четыре раза превысив уровни аналогичного периода прошлого года на отдельных маршрутах. Среди ключевых факторов выделяются два — повышенные страховые премии в бассейне и общая конъюнктура мирового фрахтового рынка, где ставки на споте с поправкой на инфляцию превзошли даже пиковые значения «танкерных войн» 1980-х годов, говорит господин Соколов.
По его словам, стоимость доставки нефти WTI из США в Китай танкером VLCC (от 270 тыс. тонн) на осеннем пике достигла $41 за баррель против $4,5 в прошлом году. В этих условиях, продолжает аналитик, ряд крупных переработчиков в Азии изменили стратегию поставок сырья в сторону судов меньшего тоннажа (Aframax, 100 тыс. тонн), что создало дополнительное давление на фрахтовые ставки данного типа танкеров, который в основном используется для перевозки российской нефти.
Как отмечается в обзоре S&P Global, судовладельцы, доставляющие нефть из Черного моря, получают более высокую компенсацию за безопасность, страхование и риски, связанные с выполнением рейса. Доходы (TCE) от маршрута Новороссийск—Вадинар к 8 октября оцениваются в $879,76 тыс. в день, что в три раза больше, чем месяцем ранее. На маршруте Усть-Луга—Сикка доходы за тот же период увеличились почти вдвое, до $227,95 тыс. в сутки.
Как уточняется в обзоре Argus, увеличение мировых ставок фрахта и ослабление спроса со стороны азиатских переработчиков привели к росту дисконтов на Urals в российских портах.
Скидка на Балтике расширилась до $25,3 за баррель (FOB Приморск/Усть-Луга) к Dated Brent, максимума с конца июня. Дисконт для партий по 140 тыс. тонн, отгружаемых на танкерах Suezmax, в Новороссийске увеличился до максимума с марта — $28,85 за баррель. Стоимость Urals на Балтике и в Новороссийске снизилась за неделю на $21,45 и $17,55, до $90,79 и $87,24 за баррель соответственно.
По словам Романа Соколова, несмотря на рекордный рост логистических издержек, мировые цены на нефтепродукты сохраняются на крайне высоком уровне. В условиях низких запасов из-за Ормузского кризиса это формирует повышенный спрос на нефть и создает благоприятные условия для российского экспорта, добавляет аналитик.