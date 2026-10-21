У фрахта глаза велики

Аренда судна для перевозки 80 тыс. тонн нефти из Новороссийска в порты на западном побережье Индии подорожала до $40,84 за баррель, для объема 140 тыс. тонн — до $27,31 за баррель. Стоимость транспортировки этих партий в порты на северо-востоке Китая выросла до $47,79 и $30,29 за баррель. Для Приморска ставки фрахта для доставки 100 тыс. тонн в направлении на западное побережье Индии и в северные порты Китая увеличились до $30,68 и $34,86 за баррель соответственно, подсчитали в Argus.