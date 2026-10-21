Топливо сольют по индексу

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов полагает, что при расчете индекса могут учитываться концентрация закупок отдельного участника на конкретном базисе, влияние его заявок на динамику котировок, в том числе покупки по верхней границе ценового коридора, а также перепродажа топлива на вторичном биржевом или внебиржевом рынке участниками, не имеющими собственных каналов сбыта конечным потребителям. Как считает аналитик, ограничения прежде всего затронут независимых трейдеров и брокеров. Чтобы обеспечить клиентов топливом, трейдеры вынуждены закупать крупные партии, из-за чего при ограниченном предложении на отдельном НПЗ их индекс концентрации может быстро вырасти и привести к ограничению доступа к торгам, поясняет господин Фролов. Таким образом, добавляет он, независимые АЗС рискуют потерять доступ к биржевому ценообразованию и перейти на прямые контракты с крупными производителями. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин полагает, что новые меры вряд ли затронут производителей топлива, которые, напротив, получили в последние месяцы ряд послаблений при выполнении биржевых нормативов.