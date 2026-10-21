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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Топливо сольют по индексу

Доступ к биржевым торгам нефтепродуктами может быть ограничен
Как выяснил “Ъ”, в правительстве обсуждается вопрос ограничения доступа к биржевым торгам нефтепродуктами участников с «высоким биржевым индексом». Речь, вероятно, идет о поставщиках, предлагающих бензин и дизтопливо по высоким ценам. Если такая мера будет одобрена, в первую очередь она может затронуть независимых трейдеров.

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Правительство прорабатывает изменения правил биржевой торговли нефтепродуктами, включая ограничения доступа к торгам участников с высоким биржевым индексом. Подготовить такие предложения, предусмотрев в том числе ограничения колебания цен на дизтопливо, поручено ФАС, Минэнерго, Петербургской бирже и нефтекомпаниям. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера Александра Новака 13 октября (копия протокола есть у “Ъ”).
Что подразумевается под высоким биржевым индексом и по каким критериям планируется ограничивать доступ к торгам, в документе не уточняется. В аппарате вице-премьера вопросы “Ъ” переадресовали в Минэнерго и на Петербургскую биржу, где отказались от комментариев.
Сейчас рост котировок на бензин и дизтопливо на Петербургской бирже ограничен шагом 0,01% от предыдущей расчетной стоимости, напоминает собеседник “Ъ” среди участников торгов.
«При этом, если торги не проводятся в течение пяти дней, средняя цена не рассчитывается, а значит, ценовой потолок перестает действовать и котировки могут выйти на реальный рыночный уровень»,— поясняет источник “Ъ”. По его мнению, высокие оптовые цены могут подтолкнуть регуляторов к ограничению доступа к торгам производителей, выставляющих топливо по более высоким ценам. Но это сократит биржевое предложение и продлит топливный кризис, предупреждает собеседник “Ъ”.
На торгах 20 октября цены на бензин Аи-95 по индексу европейской части России на бирже выросли на 6%, до 86,7 тыс. руб. за тонну, обновив исторический максимум. Котировки зимнего дизтоплива увеличились на 5,5%, до 85,5 тыс. руб. за тонну. На торгах 21 сентября цены скорректировались до 80,5 тыс. и 82,7 тыс. руб. за тонну соответственно.

23,9 миллиона тонн

составили продажи нефтепродуктов на Петербургской бирже в январе—сентябре, по данным площадки.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин еще в конце сентября в письме Александру Новаку (“Ъ” видел обращение) отмечал «поступательный рост» биржевых цен на бензин и дизтопливо. А с октября, предупреждал чиновник, начинаются торги сезонными видами дизтоплива, цены на которые исторически складываются выше, чем на летние. В связи с этим Минэнерго предложило до 1 мая 2027 года ввести мораторий на обнуление демпфера по бензину Аи-92 и дизтопливу. Предложение о введении моратория рассматривается, подтверждал журналистам господин Новак. Как отмечали источники “Ъ”, инициатива может рассматриваться как страховка нефтекомпаний, несущих расходы на ремонты НПЗ (см. “Ъ” от 12 октября).
Источник “Ъ” в отрасли полагает, что новые ограничения могут стать продолжением борьбы с независимыми, неподконтрольными трейдерами, на долю которых, по его оценке, приходится около 95% биржевых игроков, а также с пользователями, использующими роботов для закупки.
На практике биржа, по его словам, может получить возможность ограничивать доступ к торгам тем участникам, чьи алгоритмы сочтет чрезмерно активными, даже если доказать нарушения не удастся. «Речь может идти о замедлении обработки заявок, ограничении доступа к биржевому стакану или временном отключении от торгов»,— поясняет он.
Другой источник “Ъ” в отрасли отмечает, что накопленные регуляторами данные позволяют составлять профили участников торгов и в зависимости от их репутации регулировать доступ к бирже и скорость обработки заявок. Но такой подход, по мнению собеседника, противоречит принципам равноправной и анонимной биржевой торговли.

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Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов полагает, что при расчете индекса могут учитываться концентрация закупок отдельного участника на конкретном базисе, влияние его заявок на динамику котировок, в том числе покупки по верхней границе ценового коридора, а также перепродажа топлива на вторичном биржевом или внебиржевом рынке участниками, не имеющими собственных каналов сбыта конечным потребителям. Как считает аналитик, ограничения прежде всего затронут независимых трейдеров и брокеров. Чтобы обеспечить клиентов топливом, трейдеры вынуждены закупать крупные партии, из-за чего при ограниченном предложении на отдельном НПЗ их индекс концентрации может быстро вырасти и привести к ограничению доступа к торгам, поясняет господин Фролов. Таким образом, добавляет он, независимые АЗС рискуют потерять доступ к биржевому ценообразованию и перейти на прямые контракты с крупными производителями. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин полагает, что новые меры вряд ли затронут производителей топлива, которые, напротив, получили в последние месяцы ряд послаблений при выполнении биржевых нормативов.
Ольга Озембловская, Татьяна Дятел
Рынок бензина и дизтоплива
Новости о нефти
ТЭК

Авторы

  • Татьяна Дятел
    Татьяна Дятел
    руководитель группы тэк
  • Ольга Озембловская
    Ольга Озембловская
    корреспондент