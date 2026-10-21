От атак ВСУ за полгода погибли 10 сотрудников Запорожской АЭС

«С момента эскалации атак в апреле этого года погибли уже 10 атомщиков, порядка 40 получили ранения. За каждой из этих цифр — человек, его семья, близкие и коллеги. Это невосполнимые потери и боль, с которой невозможно смириться. Опасность сопровождает их на рабочих местах, по дороге на станцию и домой»,— уточнили в пресс-службе ЗАЭС.