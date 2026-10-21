От атак ВСУ за полгода погибли 10 сотрудников Запорожской АЭС
За последние полгода от ударов Вооруженных сил Украины погибли 10 сотрудников Запорожской АЭС, еще около сорока работников станции были ранены. Об этом заявили в пресс-службе ЗАЭС.
«С момента эскалации атак в апреле этого года погибли уже 10 атомщиков, порядка 40 получили ранения. За каждой из этих цифр — человек, его семья, близкие и коллеги. Это невосполнимые потери и боль, с которой невозможно смириться. Опасность сопровождает их на рабочих местах, по дороге на станцию и домой»,— уточнили в пресс-службе ЗАЭС.
По их словам, атомщики продолжают выполнять свою работу в условиях постоянной угрозы жизни.
20 октября вечером беспилотник ВСУ атаковал станционный автобус, который перевозит работников ЗАЭС. К этому моменту он уже доставил людей в город и возвращался «пустой», поэтому никто не пострадал.
Ранее власти Энергодара и руководство Запорожской АЭС сообщили, что за последние месяцы по городу и станции нанесли более 750 ударов украинскими дронами и артиллерией. Всего, с начала эскалации погибли 21 человек, ранены более 100 человек. А по данным АО «Юго-Западная ЭСК», с начала СВО в Новороссии и на Донбассе погибло 30 сотрудников энергетических предприятий и еще более 80 работников получили ранения во время ремонтных работ на энергосетях.