Парадигма власти

Победа дорогого стоит

Безусловно, наиболее значимым политическим событием ушедшего года в Ростовской области стали выборы губернатора. О намерении действующего главы области Василия Голубева принять в них участие стало известно после его встречи с президентом Владимиром Путиным, который положительно оценил работу господина Голубева на занимаемом посту.

Одной из главных особенностей избирательной кампании, по мнению экспертного сообщества, стало отсутствие реальной конкуренции действующему губернатору со стороны остальных претендентов, которых один из политологов охарактеризовал так: «Малоузнаваемые и не имеющие необходимого опыта управления экономикой».

Это и определило итог голосования, в ходе которого предпочтение кандидатуре Василия Голубева отдали 65,6% пришедших на участки избирателей. Этот результат на 12,6% меньше, чем на выборах пятилетней давности, когда господин Голубев набрал 78,2% голосов. Эксперты считают, что на результате ростовского политика негативно сказалось падение уровня доверия населения к власти в целом.

Отметим, что, несмотря на вполне предсказуемый результат, предвыборная кампания господина Голубева стала самой дорогой не только в регионе, но и в целом по стране. На его избирательный счет поступило более 118 млн руб.

Пост сдан

В разгар громкого октябрьского ковидного скандала покинула свой пост министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Напомним также, что в ноябре 2019 года госпожа Быковская стала подозреваемой по уголовному делу о превышении должностных полномочий, но тогда губернатор региона не стал ее увольнять, сославшись на презумпцию невиновности и заявив, что министр хорошо справляется со своими обязанностями. 27 октября 2020 года Василий Голубев подписал указ об увольнении госпожи Быковской. «Освобождена от замещаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию»,— пояснила пресс-служба губернатора.

Вскоре после увольнения чиновницы правоохранители в рамках уголовного дела по факту смерти пяти пациентов в больнице №20 провели обыски в ее доме. Расследование этого дела продолжается, как и расследование дела в отношении самой госпожи Быковской.

Зимний призыв

21 декабря Василий Голубев утвердил состав регионального правительства, назначив сразу пять новых министров и двоих своих заместителей. Политологи говорят, что все новые назначенцы ранее работали на других должностях в областном правительстве или в связанных с ним структурах, поэтому состав правительства не так уж сильно изменился. При этом эксперты отмечают, что в обновленном правительстве не осталось «варягов», а его состав заметно «помолодел».

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