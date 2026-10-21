Инвесторы разыгрались в падел
Выгодно ли вкладываться в открытие новых кортов
Инвестиции в открытие падел-клубов на пике. Но потенциал рынка почти исчерпан, говорят собеседники “Ъ FM”. Суммарно в запуск такого бизнеса в стране инвестировано более 20 млрд руб. При этом половина суммы пришлась на этот год, сообщили “Ъ FM” в консалтинговой компании Court Masters. Для сравнения — в 2025-м инвестиции составили всего 7 млрд руб.
За три года количество падел-кортов в стране увеличилось в 27 раз. К началу октября в стране работали больше 1,5 тыс. площадок. К концу следующего года их может стать на 1 тыс. больше. Впрочем, загрузка падел-кортов сейчас падает, заметил генеральный директор Court Masters Макар Гончаров:
«Пик пришелся на третий квартал 2026 года. Но удивительно, что при таком рекордном объеме инвестиций для нашей отрасли мы видим, что загрузка пллощадок по сравнению с прошлым годом немножко снизилась. В 2025-м году было 65%, в этом — падение на 8 пунктов.
Кратно увеличилось количество игроков. Тех, кто хотя бы один раз играл или слышал про такой вид спорта, было 100 тыс., в этом — 236 тыс. Также выросло число и активных игроков, с 50 тыс. до 136 тыс. человек. Агрессивно растет рынок, но при этом мы наблюдаем некое снижение загрузки и недостаточность игроков на тех кортах, которые мы уже построили.
Сейчас уже рынок насыщается, и ключевым в выборе новой площадки должна быть, конечно же, локация.
Открывать корт где-то на отшибе или не в центре пешеходного и автомобильного трафиков стоит очень осмотрительно. Срок окупаемости — от трех до пяти лет. По мере насыщения рынка цена за час игры падает, соответственно, увеличиваются сроки возврата инвестиций.
Если вы открываете падел-клуб, например, в торговом центре, где уже есть маломальский ремонт, то можно говорить о сумме от 30 млн руб. Если это промышленное помещение, которое требует обустройства, то здесь речь пойдет о вложениях в 70-80 млн. Если мы говорим про строительство из металлокаркаса, то возведение пяти кортов потребует инвестиций от 210 млн руб.».
Регулярно (не реже шести раз в месяц) паделом занимаются 28 тыс. россиян, заявляли в профильной федерации. При этом 61% опрошенных готовы попробовать этот спорт, если рядом появится площадка или их пригласят знакомые. При правильном позиционировании бизнеса спрос на такие площадки сохранится, уверен директор по маркетингу First Padel Club Илья Павлов, который вместе с инвесторами запустил свой первый корт в прошлом году:
«Это действительно быстрорастущий вид спорта. Что касается инвестиций, то их объем можно сопоставить, наверное, с открытием фитнес-зала премиум-уровня. У нас 9 тыс. кв. м, и это требует больших вложений как в саму инфраструктуру клуба, так же и в закупку оборудования, покрытие кортов, обустройство раздевалок. Речь о десятках миллионов рублей.
У нас порядка 1,2 тыс. уникальных гостей в сутки, и падения спроса мы не замечаем. Люди интересуются, когда еще будут открываться точки. По России до 2030 года будет рост рынка. При этом кто-то закроется, потому что выбор локаций, количество площадок сильно влияет на бизнес. Есть уже кейсы, когда клуб открылся и закрылся менее чем через год.
Правильный подход к этому бизнесу и создание своего комьюнити позволяет улучшать те клубы, которые уже работают, и открывать новые».
Средняя стоимость аренды корта в Москве — чуть больше 4 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — около 3,5 тыс. руб. При этом спрос на такие площадки смещается в регионы, заметил сооснователь строительной компании Nordsport Максим Москалев. Кроме того, по его словам, все чаще падел-кортами интересуются девелоперы:
«В последнее время в тренде — находить промзоны, складские комплексы либо какие-то цеха, так как они больше подходят по габаритам. Размер корта 10х20 м, плюс проходы, нужно пространство без колонн и высотой потолков от 7 м. Не все торговые центры имеют такие площади.
Целесообразнее, конечно, изучать еще социологию: есть ли конкуренция в радиусе 30 минут езды, какая в районе плотность населения. По статистике, на 10 тыс. человек нужен один корт. Наличие парковки обязательно, так как в основном целевая аудитория — это люди, которые передвигаются не на общественном транспорте.
Так что спрос на открытие новых площадок сохранился, но он немного изменил вектор, так как падел входит в инфраструктуру для девелоперов, для коттеджных поселков, баз отдыха. То есть сейчас это достаточно простой продукт, он хорошо влияет на репутацию бизнеса, связанного с отдыхом.
Но также сохраняется интерес частных инвесторов к открытию площадок в регионах, в небольших городах с населением от 300 тыс. человек. Это довольно привлекательные вложения».
Растет и спрос на инвентарь. По данным Ozon, в первом полугодии этого года продажи товаров для падела увеличились в пять раз по сравнению с тем же периодом 2025-го. На Wildberries продажи ракеток выросли более чем в девять раз, а мячей — более чем в шесть раз. На «Яндекс Маркете» ракетки стали покупать в три с половиной раза чаще, а мячи — почти втрое. По данным «СДЭК Шоппинг», средний чек на такие товары сейчас составляет около 20 тыс. руб.