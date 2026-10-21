Инвесторы разыгрались в падел

Кратно увеличилось количество игроков. Тех, кто хотя бы один раз играл или слышал про такой вид спорта, было 100 тыс., в этом — 236 тыс. Также выросло число и активных игроков, с 50 тыс. до 136 тыс. человек. Агрессивно растет рынок, но при этом мы наблюдаем некое снижение загрузки и недостаточность игроков на тех кортах, которые мы уже построили.