Пандемическая сила

Первый случай коронавируса в Ростовской области подтвердили 25 марта. Однако еще до этого власти начали принимать меры для недопущения распространения инфекции. Были запрещены мероприятия с участием более 500 человек, а также ужесточены санитарные нормы для предприятий. Власти рекомендовали жителям региона носить маски, но поначалу купить их было очень сложно из-за повышенного спроса и взлетевших цен. Люди начали опасаться дефицита и других товаров — несколько дней в торговых сетях фиксировался ажиотажный спрос на крупы, туалетную бумагу и другие товары первой необходимости.

С 28 марта в регионе были закрыты предприятия сферы услуг и учреждения культуры, школы, техникумы и вузы перешли на дистанционку, кафе и рестораны стали работать только навынос. В области были введены пропуски для передвижения к месту работы и обратно для тех, кто не мог соблюдать режим самоизоляции. Недовольные горожане устроили «виртуальный митинг» с использованием популярных приложений «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», впоследствии акцию подхватили и в других городах.

К лету ограничения начали постепенно снимать, и к зиме остались действовать масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. По данным на 31 декабря, в Ростовской области вирусом COVID-19 были заражены 51, 6 тыс. человек, из них выздоровели 42 тыс. человек, умерли более 2 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1,2 тыс. Полностью оценить последствия пандемии для экономики региона предстоит в следующем году, однако уже сейчас известно, что в Ростове коронакризис не пережили 17% заведений общепита и 4% торговых предприятий.

Кислородный скандал

В октябре ростовские СМИ со ссылкой на врачей сообщили о массовой смерти пациентов ковидного госпиталя на базе городской больницы №20 в Ростове-на-Дону. По словам работавшего в учреждении анестезиолога-реаниматолога Артура Топорова, в ночь с 11 на 12 октября в госпитале прекратилась подача медицинского кислорода, из-за чего состояние пациентов резко ухудшилось и 13 из них умерли.

Вначале власти отрицали факт массовой смерти пациентов и пригрозили, что распространившими недостоверную информацию СМИ займутся правоохранительные органы. Однако позже они допустили возможный «сбой» в системе подачи кислорода в госпитале. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пяти пациентов по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На фоне скандала свои посты покинули министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

О других наиболее заметных событиях уходящего года:

Парадигма власти

Бизнес в кризис

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