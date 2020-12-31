Общественный интерес

Территория конфликта

В декабре апелляционный суд отклонил жалобу Кагальницкого районного собрания депутатов на решение Ростовского областного суда о признании незаконным вывода участка рядом со станицей Кировской из состава земель сельхозназначения для строительства на нем полигона ТБО. Против его создания протестуют местные жители, их поддержала прокуратура, заявившая о недопустимости вывода участка из категории сельхозземель. Депутаты еще могут потребовать отмены решения облсуда в кассации. Однако в руководстве компании «Донэкопром», которая реализует этот проект, уже допускают корректировку плана создания комплекса.

Дольщики требуют мер

В 2020 году дольщики самостроев проявили себя как самая протестно настроенная группа населения Ростова. Активисты добиваются принятия для них мер поддержки. В течение года дольщики самостроев проводили пикеты, а в период самоизоляции поучаствовали в онлайн-митинге. Кроме того, активисты запустили собственный сайт, направили множество писем губернатору и провели акцию у здания правительства со ждунами. В августе власти Ростова пообещали создать рабочую группу для защиты прав граждан, пострадавших при самовольном строительстве многоквартирных домов. Сообщалось, что к работе в группе привлекут юристов, представителей общественности, правоохранительных органов и органов власти. Однако в сентябре создание группы было приостановлено. Последние пикеты дольщиков прошли в декабре, участники акции потребовали вернуться к созданию рабочей группы.

О других наиболее заметных событиях уходящего года:

Парадигма власти

Бизнес в кризис

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