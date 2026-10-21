Reuters: из-за высокого спроса в магазинах появится ограниченное число новых iPhone Duo

«В магазинах Apple Store будет доступно ограниченное число iPhone Duo для покупателей, не делавших предзаказ, и мы прилагаем все усилия, чтобы этот революционный новый продукт оказался в руках клиентов как можно быстрее»,— заявили в Apple. Компания сообщила, что этот гаджет будет доступен в физических магазинах в США, Австралии, Канаде, Мексике и многих странах Европы. При этом в некоторых регионах, включая Китай, Индию и Францию, его можно будет купить только онлайн.