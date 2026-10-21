Reuters: из-за высокого спроса в магазинах появится ограниченное число новых iPhone Duo
23 октября, когда в продаже появится первый складной смартфон компании Apple iPhone Duo, в магазинах будет доступно ограниченное количество таких гаджетов. Об этом написало Reuters со ссылкой на заявление корпорации. Как отмечает агентство, это связано с высоким спросом на новый смартфон.
«В магазинах Apple Store будет доступно ограниченное число iPhone Duo для покупателей, не делавших предзаказ, и мы прилагаем все усилия, чтобы этот революционный новый продукт оказался в руках клиентов как можно быстрее»,— заявили в Apple. Компания сообщила, что этот гаджет будет доступен в физических магазинах в США, Австралии, Канаде, Мексике и многих странах Европы. При этом в некоторых регионах, включая Китай, Индию и Францию, его можно будет купить только онлайн.
Apple представила iPhone Duo в сентябре, тогда он привлек много внимания как первый складной смартфон компании. 16 октября компания открыла предзаказ на этот гаджет, тогда они были моментально раскуплены. Из-за высокого спроса ожидаемая дата доставки смартфонов некоторым клиентам уже сместилась на конец января 2027 года. Как отмечает Reuters, сложности с поставками могут быть связаны не только с высоким спросом на iPhone Duo как таковым, но и с тем, что складной смартфон сложнее в производстве, чем обычный.