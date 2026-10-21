Переговорное отступление
Индекс Московской биржи откатился на 1%
Российский фондовый рынок растерял позитивный настрой предыдущих дней. По итогам дня торгов 21 октября индекс Московской биржи снизился на 1%, откатившись ниже уровня 2450 пунктов. Отсутствие значимых заявлений по итогам встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа вызвало распродажу российских «голубых фишек». Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, накопленную с начала месяца.
По итогам основной сессии 21 октября индекс Московской биржи закрылся около отметки 2446 пунктов, на 1% ниже, чем днем ранее. Игра на понижение началась с самого открытия торгов, после анонса встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По оценке экспертов, после неожиданного объявления о переговорах инвесторы поспешили зафиксировать прибыль от роста котировок в последние дни. С начала месяца индекс Московской биржи вырос на 10%. И оптимизм был связан с улучшением отношений между Россией и США. Особенно рынок поддержали заявления американского президента Дональда Трампа о «дизельной сделке», а также приостановка «адских санкций».
Однако масштабный сброс акций начался во второй половине дня — после завершения встречи и отъезда господина Уиткоффа. Всего за полчаса индекс снизился на 1,6%, до 2428 пунктов.
Объем торгов за это время составил 13 млрд руб.— почти 10% от всего объема торгов за день. Столь резкую реакцию у инвесторов вызвало отсутствие значимых заявлений по итогам трехчасовых переговоров. За предшествующие дни у трейдеров сложились оптимистичные ожидания, что геополитический конфликт может быть урегулирован в ближайшее время, так что инвесторы рассчитывали на позитивные заявления по итогам встречи, считает начальник аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов. Но так как их не последовало, «сработало правило — покупай на слухах, продавай на фактах», отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. «Рост последних недель во многом формировался из-за позитивного внешнего новостного фона, поэтому любое охлаждение в риторике воспринимается рынком острее и выступает триггером к фиксации прибыли»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.
Юрий Ушаков, помощник президента РФ, 21 октября, в интервью ИС «Вести»:
У нас в портфеле, из которого вынимаются бумаги и обсуждаются с американскими представителями, очень много проектов, причем масштабных.
Коррекция последовала по всем «голубым фишкам», которые активно росли в цене в первой половине месяца. В частности, акции крупных нефтегазовых компаний, таких как «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и НОВАТЭК, за полчаса подешевели на 1,5–3%. Котировки акций эмитентов финансового сектора — Сбербанка, ВТБ и «Т-Технологий» — подешевели на 1–1,5%. Оптимизм сохранился лишь в акциях производителей удобрений — «Акрона» и «Фосагро». Они подорожали на 3% после заявлений Владимира Путина о том, что Россия готова поставлять удобрения в США «в большом количестве». Однако рост оказался кратковременным, и котировки этих бумаг закрылись всего на 1% выше, чем на торгах вторника.
Попытка отыграться была предпринята ближе к окончанию основной торговой сессии, и индекс смог подняться к уровню 2450 пунктов.
Во многом этому поспособствовали и заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что Россия и США обсуждают работу над «масштабными проектами» в разных сферах, указывает Никита Бредихин.
Участники не исключают, что при достижении конкретных договоренностей о мерах по урегулированию конфликта на Украине на рынок может вернуться оптимизм. Однако важными факторами для инвесторов остаются курс рубля и цены на нефть, указывает господин Бредихин. По данным «МФД-Инфоцентр», с начала месяца доллар подешевел на 5%, опустившись ниже 82 руб./$. Впрочем, цены на нефть по-прежнему остаются высокими — по данным Investing.com, стоимость нефти Brent с 8 октября находится выше $100 за баррель.