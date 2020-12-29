Экс-министр попал в запарку

Оперативники задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Он подозревается в превышении должностных полномочий и помещен в СИЗО на два месяца. Подробности следствия не разглашаются, однако известно, что в деле идет речь о благоустройстве парка «Вересаево», разбитого возле одноименного жилого комплекса на месте Александровской рощи в Ростове-на-Дону.



В отношении экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Его подозревают в допуске нарушений при реализации проекта «Жилье и городская среда», а именно при благоустройстве ростовского парка «Вересаево», рассказал “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах. Расследованием занимается ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Официальных сообщений о деле по состоянию на 28 декабря нет.

Ленинский районный суд арестовал экс-чиновника на два месяца — до 25 февраля.

Как сообщает сайт 1rnd.ru, на суде следователь предположил, что господин Майер может скрыться от следствия, так как у него забронирован авиабилет в Стамбул на 3 января 2021 года. Защита, в свою очередь, ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, отмечая, что арест является в данном случае способом оказания давления на обвиняемого, который не признает вину.

Андрей Майер занимал должность министра ЖКХ Ростовской области с 2016 года, до этого с 2010-го работал заместителем главы этого же ведомства. Весной 2020 года Василий Голубев раскритиковал работу министерства ЖКХ региона, из-за того что по итогам 2019 года министерство не смогло потратить около 1,2 млрд руб., выделенных ему на реализацию нацпроектов. Вскоре после этого господин Майер покинул свой пост.

Парк по ул. Вересаева в Ростове появился рядом с новым микрорайоном «Вересаево», который строится компанией «Югстройинвест» на месте Александровской рощи. Благоустройством парка занимается ООО «Спецстрой». Работы начались в июле 2019 года и должны были закончиться к декабрю 2019-го, однако ведутся до сих пор. Стоимость работ по контракту составляет 49,2 млн руб. Благоустройство парка ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». «В результате всех работ горожане получат благоустроенную парковую зону с пешеходными дорожками, покрытыми тротуарной плиткой, и прогулочными зонами. Также планируется обустроить площадки для тихого отдыха с зоной пикника, площадку для дрессировки и выгула собак»,— сообщала пресс-служба администрации города.

В конце августа 2019 года депутат заксобрания Ростовской области Евгений Федяев направил в УФАС и прокуратуру региона письма с просьбой проверить подрядчика, поскольку в его штате значится только один сотрудник. Кроме того, депутат посчитал, что ООО «Спецстрой» не имеет достаточного опыта, так как ранее не выполняло контрактов по благоустройству. В октябре прокуратура пришла к выводу, что компанию не имели права допускать к участию в конкурсе. В результате проверки прокуратура возбудила три дела об административных правонарушениях в отношении участников комиссии, признавшей «Спецстрой» победителем. Кроме того, правоохранители установили, что разрешение на вырубку деревьев в парке тоже было выдано с нарушением закона, в результате чего было уничтожено 138 деревьев.

В начале декабря Евгений Федяев сообщил в Instagram, что в отношении руководства компании «Спецстрой» возбуждено уголовное дело. «По предварительным данным, ООО “Спецстрой” фактически не выполнило работы на 1,5 млн руб.; чиновники, закрыв на это глаза, парк приняли»,— написал депутат. Официально о возбуждении дела в отношении руководства ООО «Спецстрой» не сообщалось.

Адвокат Андрея Майера Владимир Чесноков подвердил “Ъ-Юг”, что экс-министра обвиняют в использовании не по назначению средств, выделенных на благоустройство парка «Вересаево». «При этом, хочу отметить, что конечным получателем бюджетных средств была городская администрация, она ими впоследствии и распоряжалась. Министерство ЖКХ было лишь одним звеном проверки документов, касающихся благоустройства парка. После него проект рассматривали минфин и казначейство. Поэтому непонятно, почему деньги получил и использовал город, а обвиняют в неправильном использовании Майера»,— сказал адвокат, добавив, что защита уже обжаловала арест экс-чиновника.

Кристина Федичкина