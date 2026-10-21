Курс доллара. Прогноз на 22—23 октября

Илья Федоров,

главный экономист Экспортеры продают валюту под налоги Доллар опустился к 82 руб. Все идет в рамках наших ожиданий. Экспортеры продают валюту под налоги. До единого дня уплаты налогов ровно неделя. Скорее всего, рубль продолжит укрепляться, на проливах валюты можно ожидать и 80 руб./$. Этот уровень комфортен для покупок иностранной валюты, если планируются валютные расходы в ближайшее время. В целом мы не ждем ослабления рубля до конца года. С текущими ценами на нефть валюты хватит, чтобы рубль оставался крепким до конца декабря.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Приближение пика налоговых выплат формирует избыток валюты на внутреннем рынке Рубль продолжает укрепляться на позитивных сигналах встречи руководства РФ со спецпосланниками США. Другим важным фактором поддержки выступает увеличение предложения валюты из-за высоких цен на нефть, которые наблюдались с августа. Приближение пика налоговых выплат формирует избыток валюты на внутреннем рынке, тогда как спрос со стороны импортеров, несмотря на сезонность, остается сдержанным. Пробитие курсом доллара отметки 82 руб. может сместить текущую волатильность в диапазон 78–82 руб./$. Ожидаемое ужесточение риторики ЦБ РФ на октябрьском заседании также будет способствовать более крепкому рублю.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Визит — также на стороне российского рубля На стороне российского рубля — восстановление объемов предложения иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров на фоне свежей выручки от более дорогих сентябрьских нефтяных продаж. Также поддержку национальной валюте на данный момент способны оказать и близость пика налоговых выплат, а также более мягкая санкционная риторика со стороны США. В фокусе — визит американского переговорщика Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, способный также повлиять на градус геополитической напряженности. Этот визит — также на стороне российского рубля. Тем временем европейскому рынку добавляют неопределенности протесты во Франции, которые уже заставили мировой евро ослабить свои позиции. В фокусе для доллара — дальнейшая риторика Федрезерва США, а также выход свежих данных по занятости и американскому рынку жилья.