Курс доллара. Прогноз на 22—23 октября
Курс доллара после двухмесячного перерыва опустился ниже уровня 82 руб./$. В ходе внебиржевых торгов среды курс американской валюты опускался до отметки 81,75 руб./$, минимума с 10 августа. По итогам торгов он остановился на отметке 81,90 руб./$, потеряв с начала недели 1,1 руб. «Бычья» игра инвесторов ведется на фоне улучшения геополитического, в связи с активными переговорами между США и Россией в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине, а также роста предложения валюты со стороны экспортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|УК Первая
|83.00-85.00
|Банк Русский Стандарт
|83.00-85.00
|ПСБ
|80.00-85.00
|Банк Зенит
|84.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-85.00
|Газпромбанк
|82.70-84.40
|Консенсус-прогноз *
|83.43
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Экспортеры продают валюту под налоги
Доллар опустился к 82 руб. Все идет в рамках наших ожиданий. Экспортеры продают валюту под налоги. До единого дня уплаты налогов ровно неделя. Скорее всего, рубль продолжит укрепляться, на проливах валюты можно ожидать и 80 руб./$. Этот уровень комфортен для покупок иностранной валюты, если планируются валютные расходы в ближайшее время. В целом мы не ждем ослабления рубля до конца года. С текущими ценами на нефть валюты хватит, чтобы рубль оставался крепким до конца декабря.
Приближение пика налоговых выплат формирует избыток валюты на внутреннем рынке
Рубль продолжает укрепляться на позитивных сигналах встречи руководства РФ со спецпосланниками США. Другим важным фактором поддержки выступает увеличение предложения валюты из-за высоких цен на нефть, которые наблюдались с августа. Приближение пика налоговых выплат формирует избыток валюты на внутреннем рынке, тогда как спрос со стороны импортеров, несмотря на сезонность, остается сдержанным. Пробитие курсом доллара отметки 82 руб. может сместить текущую волатильность в диапазон 78–82 руб./$. Ожидаемое ужесточение риторики ЦБ РФ на октябрьском заседании также будет способствовать более крепкому рублю.
Визит — также на стороне российского рубля
На стороне российского рубля — восстановление объемов предложения иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров на фоне свежей выручки от более дорогих сентябрьских нефтяных продаж. Также поддержку национальной валюте на данный момент способны оказать и близость пика налоговых выплат, а также более мягкая санкционная риторика со стороны США. В фокусе — визит американского переговорщика Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, способный также повлиять на градус геополитической напряженности. Этот визит — также на стороне российского рубля. Тем временем европейскому рынку добавляют неопределенности протесты во Франции, которые уже заставили мировой евро ослабить свои позиции. В фокусе для доллара — дальнейшая риторика Федрезерва США, а также выход свежих данных по занятости и американскому рынку жилья.
До конца недели валютный курс может находиться в коридоре 81–84 руб./$
Укрепление рубля активизировалось на этой неделе из-за приближения налогового периода, достаточно длительного периода высоких цен на нефть, улучшения восприятия геополитических условий. Итоги заседания Банка России в пятницу, 23 октября, вряд ли окажут существенное влияние на валютный рынок. ЦБ РФ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14%, оставит нейтральный (ненаправленный) сигнал, ужесточит риторику, повысит прогнозы по инфляции и ключевой ставке. Если комментарии или прогноз регулятора окажутся более жесткими, чем ожидает рынок, рубль может получить незначительную поддержку. Для курса рубля более важными остаются другие факторы: высокие цены на нефть оказывают значительную поддержку национальной валюте, а повышенный импорт, отток капитала и бюджетное правило ограничивают укрепление рубля. До конца недели валютный курс может находиться в коридоре 81–84 руб./$, 12,1–12,5 руб./CNY, 91–94 руб./€.