Все больше правительственных и других сайтов в мире отключают из-за уязвимости PHP
Многие правительственные учреждения, компании и другие организации временно отключают свои сайты из-за риска хакерских атак. Об этом написало агентство Reuters. Это произошло после того, как стало известно об уязвимостях в языке программирования PHP, часто используемом для создания сайтов.
Министерство внутренних дел Франции заявило об отключении сайтов префектур. В Германии правительственный провайдер ИT-услуг ITZBund сообщил об отключении некоторых сайтов госучреждений. Министерство иностранных дел Бельгии и некоторые другие учреждения также отключили свои сайты. Ранее уже сообщалось, что многие правительственные сайты отключили в Нидерландах и Финляндии. Также известно, что свои сайты отключили некоторые госучреждения других стран, компании и другие организации.
Сервис CERT-EU, предоставляющий ИT-услуги учреждениям ЕС, заявил, что сайты, которые не удастся быстро обновить, нужно отключить до установки обновлений. Американское Агентство национальной безопасности также призвало обновить или временно отключить сайты, использующие PHP. Аналогичные предупреждения ранее выпустили регуляторы других стран.
20 октября разработчики PHP сообщили об обнаружении двух критических уязвимостей, которые могут облегчить хакерские атаки и которые уже были использованы хакерами. Днем позже они сообщили о выпуске обновления, где эти проблемы исправлены, и призвали пользователей загрузить его. Уязвимости обнаружила компания в сфере кибербезопасности Wiz, принадлежащая Alphabet. Она сообщила, что ей удалось найти эти уязвимости с помощью инструментов искусственного интеллекта — как собственных разработок компании, так и Google Gemini 4 Argon и OpenAI GPT-5.6 Sol. По оценке Wiz, найденные уязвимости затрагивают 70% интернета, так как PHP очень популярен.