Все больше правительственных и других сайтов в мире отключают из-за уязвимости PHP

Сервис CERT-EU, предоставляющий ИT-услуги учреждениям ЕС, заявил, что сайты, которые не удастся быстро обновить, нужно отключить до установки обновлений. Американское Агентство национальной безопасности также призвало обновить или временно отключить сайты, использующие PHP. Аналогичные предупреждения ранее выпустили регуляторы других стран.