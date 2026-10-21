Наемника отпустили домой

«Не думаю, что большую часть американцев это как-то заботит и произошедшее как-то улучшит показатели Трампа. Американцев очень волнует цена на бензин, потому что вся страна с утра до вечера ездит на машинах. Налаживать отношения с Россией в США хочет один человек — Трамп. Страна никогда не была каким-то важным торговым партнером, например, как Китай или Европа, поэтому то, насколько отношения с Россией хорошие или плохие, американского избирателя совершенно не интересует».