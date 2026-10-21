Наемника отпустили домой
Почему Россия пошла на освобождение американца Стивена Хаббарда
РФ освободила американца Стивена Хаббарда, об этом стало известно в начале встречи российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По словам Дональда Трампа, это была его личная просьба. Что известно о Хаббарде? И как его освобождение восприняли в Вашингтоне?
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Стивен Хаббард — пенсионер из Мичигана. По данным CNN, в прошлом он служил в американских ВВС, а затем десятилетиями жил за границей и преподавал английский язык. В 2014 году переехал на Украину, спустя восемь лет его задержали российские военные.
По версии следствия, американец заключил контракт с ВСУ, прошел военную подготовку и получал за службу $1 тыс. в месяц. Мосгорсуд признал его виновным в наемничестве и приговорил почти к семи годам колонии строгого режима.
СМИ сообщали, что Хаббард признал вину. Но его родственники и адвокаты оспаривали обвинения. Они утверждали, что американца задержали у него дома, а в боевых действиях он не участвовал. Все это время к Хаббарду не допускали дипломатов. И в прошлом году суд отказался досрочно освобождать американца, отметила корреспондент CBS News по вопросам разведки и национальной безопасности Оливия Газис:
«Насколько нам известно, у 74-летнего Стивена Хаббарда слабое здоровье. Четыре года его держали под стражей по довольно сомнительным обвинениям. Он последний американец в России, которого Госдепартамент официально признал незаконно удерживаемым. Но в заключении по-прежнему находятся еще 10 американцев, многие из которых имеют двойное гражданство, в том числе российское.
Так что когда Трамп говорит, что обмена заключенными не было, это может быть правдой. Но Хаббарда освобождают не просто так. Это произошло всего через несколько дней после отказа ввести новые антироссийские санкции и обсуждений вокруг "дизельной сделки". Президент Трамп перешел в наступление против Украины».
20 октября глава Белого дома заявил, что делом Хаббарда занимались еще до его возвращения к власти. А после освобождения американца президент США подчеркнул, что Вашингтону не пришлось никого отдавать взамен. Россия пошла на этот «беспрецедентный шаг» в знак уважения к нему лично, заявил Трамп. Зачем это Москве, рассуждает американист Ян Веселов:
«Это возможность показать, что РФ готова к очередному жесту доброй воли для подготовки мирных переговоров. Для американской стороны это, безусловно, позитивный сигнал, потому что Дональд Трамп сможет сказать о том, что смог легко добиться возвращения на родину задержанного в России».
Американские СМИ активно обсуждают освобождение Хаббарда. Журналисты отмечают, что это произошло на фоне заметного потепления отношений между Москвой и Вашингтоном и всего за пару недель до промежуточных выборов в США. Впрочем, избирателей Трампа сейчас гораздо больше волнуют другие вопросы, отметил преподаватель политологии Дрексельского университета Сергей Костяев:
«Не думаю, что большую часть американцев это как-то заботит и произошедшее как-то улучшит показатели Трампа. Американцев очень волнует цена на бензин, потому что вся страна с утра до вечера ездит на машинах. Налаживать отношения с Россией в США хочет один человек — Трамп. Страна никогда не была каким-то важным торговым партнером, например, как Китай или Европа, поэтому то, насколько отношения с Россией хорошие или плохие, американского избирателя совершенно не интересует».
Другое дело республиканцы, особенно те, которые критиковали Трампа за «дизельную сделку» и отказ вводить новые антироссийские санкции, отмечает американист Ян Веселов:
«Они, конечно, похвалят Трампа за возвращение американского гражданина. Но я подозреваю, что многие из них при этом отметят, что можно было добиться этого иначе, кого-нибудь поменять, например.
Все равно внутри страны это видится так, что возвращение как будто "покупается" "дизельной сделкой" и отказом вводить дополнительные санкции».
По данным последнего опроса Reuters, рейтинг Трампа упал до 31%, это минимум с начала его президентства.