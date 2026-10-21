Эта песня сроком зовется

Он указал, что и его здоровье подвергается в изоляторе испытаниям. «За 11 месяцев пребывания в СИЗО у меня серьезно ухудшилось здоровье,— заявил Андрей Черкасов.— Мне был диагностирован инфаркт головного мозга, у меня постоянно наблюдаются перепады давления, проблемы со зрением и сложности с речью». По словам обвиняемого, врачи ходят к нему как на работу, но должной помощи он все равно не получает.