Эта песня сроком зовется
Музыкального продюсера Черкасова не выпустили из СИЗО
Мосгорсуд 21 октября признал законным продление содержания в СИЗО гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Его обвиняют в мошенничестве и незаконном образовании юридического лица, связанном с авторскими правами известных российских исполнителей. Таким образом, горсуд отклонил апелляционную жалобу господина Черкасова на решение Тверского суда, определившего его под стражу до 20 ноября 2026 года.
В Мосгорсуде господин Черкасов обжаловал последнее продление срока стражи, которое было санкционировано Тверским судом Москвы 19 августа. Само уголовное дело было возбуждено еще 20 ноября 2024 года по факту самоуправства (ст. 330 УК РФ). Позже его соединили в одно производство с делом о покушении на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). Сейчас следствие завершено, и Андрей Черкасов знакомится с материалами дела, по которому его обвиняют в совершении трех мошенничеств, а также по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Конфликт возник из-за спора гендиректора Черкасова с основателями распавшегося в 2006 году музыкального коллектива «Руки вверх!» Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным об авторстве и правах на известные хиты: «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки?» и ряд других.
Его кульминацией стал срыв по инициативе господина Черкасова в декабре 2024 года показа одноименного фильма «Руки вверх!». Его заблокировали на крупнейших стримингах — «Кинопоиске», «Премьере», «Иви» и «Старте». В обоснование своих действий господин Черкасов сослался на обладание правами на 15 треков. При этом Андрей Черкасов действовал не от лица своего издательства «Джем», а через другую компанию — «Топ 7».
Ее зарегистрировали на супругу обвиняемого Юлию Палийчук, которую саму теперь обвиняют в мошеннических действиях. От имени «Топ 7» и подавались требования, из-за которых фильм исчез со стримингов. Следствие расценило это как создание подконтрольного юрлица специально для давления и блокировки контента, то есть для реализации схемы, связанной с нарушением авторских прав.
Господин Жуков обратился в СКР, где возбудили уголовное дело, провели обыски в офисе «Джем», а Андрея Черкасова отправили в СИЗО. В феврале 2026-го Мосгорсуд освободил фигуранта под домашний арест, но Тверской суд вернул продюсера под стражу.
Выступая в Мосгорсуде, господин Черкасов напомнил, что с момента возбуждения уголовного дела он всегда являлся на следственные действия, а после выездов за границу — возвращался в Россию.
При этом господин Черкасов настаивал, что предмет спора — исключительно коммерческая деятельность, связанная с правами на музыкальные произведения. Мол, его компания на протяжении более чем четверти века ведет споры с оппонентами, значительную часть которых выиграла.
Коснулся обвиняемый и проведенных в ходе следствия 18 экспертиз.
Андрей Черкасов считал, что все они подтверждают подлинность подписей и легитимность его документов. При этом продюсер подчеркнул, что спор «приобретает характер личной мести в противостоянии с конкурентом». «Пока я нахожусь в СИЗО, истекают доверенности моих юристов, я не могу полноценно защищать интересы компании в арбитражных судах. Фактически меня лишили возможности отстаивать права»,— констатировал Андрей Черкасов.
Продюсер рассказал и о тяжелом состоянии своей матери 1949 года рождения. Она, по его словам, перенесла два инсульта, практически не ходит и нуждается в постоянной помощи, которую раньше оказывал он сам. «Я ее содержал и ухаживал за ней. Сейчас она осталась практически без поддержки»,— пояснил господин Черкасов.
Он указал, что и его здоровье подвергается в изоляторе испытаниям. «За 11 месяцев пребывания в СИЗО у меня серьезно ухудшилось здоровье,— заявил Андрей Черкасов.— Мне был диагностирован инфаркт головного мозга, у меня постоянно наблюдаются перепады давления, проблемы со зрением и сложности с речью». По словам обвиняемого, врачи ходят к нему как на работу, но должной помощи он все равно не получает.
Он просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу: запрет определенных действий либо домашний арест.
«Следователи и сами жалуются, что им надо часами стоять в очереди, чтобы попасть ко мне в СИЗО»,— констатировал обвиняемый.
Его адвокат Сабина Сафарова поддержала подзащитного. «У нас по каждому эпизоду имеются судебные акты, которые ставят под сомнение причастность Черкасова к вменяемым преступлениям»,— добавила она.
Прокурор коротко выступил против удовлетворения жалобы Андрея Черкасова, и Мосгорсуд оставил его в СИЗО.