СМИ сообщили о расследовании в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа, сообщают The Wall Sreet Journal (WSJ) и Bloomberg со ссылкой на источники. По данным Bloomberg, прокуроры проверяют, нарушал ли господин Джулиани правила финансирования избирательных кампаний.

В октябре за аналогичные нарушения в США были задержаны два бизнесмена советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман, которых считают близкими к Рудольфу Джулиани. По данным WSJ, прокуратура также хочет проверить, получал ли адвокат президента США личную выгоду от энергетических проектов на Украине, продвижением которых занимались господа Парнас и Фруман. Сам господин Джулиани отрицает заинтересованность в каком-либо украинском бизнесе.

Как утверждают собеседники WSJ, в 2019 году Лев Парнас и Игорь Фруман на встречах с украинскими официальными лицами и представителями энергетического сектора рассказывали о планах прокладки трубопровода из Польши в Украину, который бы транспортировал природный газ из США. Бизнесмены утверждали, что проект получил поддержку администрации Дональда Трампа. На «многих из этих встреч» предприниматели также просили «посодействовать» в расследовании дела против политического соперника господина Трампа, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Также бизнесмены якобы просили помощи с делом о предполагаемом вмешательстве Украины в выборы в США 2016 года, добавили источники издания.

Во время встреч, которые господа Парнас и Фруман проводили с украинскими чиновниками этим летом, они называли Рудольфа Джулиани своим партнером в прокладке трубопровода, проектом которого занималась принадлежащая бизнесменам компания Global Energy Producers (GEP), уточняет WSJ. Один из источников газеты заявил, что предприниматели считают господина Джулиани «перспективным инвестором» их компании, но его роль была преувеличена.

Сам Рудольф Джулиани категорически отрицает какую-либо причастность к энергетической компании или к трубопроводу. «У меня нет личной заинтересованности в каком-либо бизнесе на Украине, включая этот»,— заявил адвокат. Он также добавил, что ему неизвестно о предполагаемом расследовании прокуроров. «Если они действительно хотят знать, являюсь ли я партнером (Льва Парнаса и Игоря Фрумана.— “Ъ”), почему они не спросят меня?» — сказал адвокат.

Господин Джулиани отметил, что его работа на Украине «координировались с Госдепартаментом». Адвокат при этом отметил, что не считает разумной идеей вести какой-либо бизнес на Украине. «Я не знаю, что они (господа Парнас и Фруман.— “Ъ”) говорили обо мне другим людям. Я никак не причастен к GEP. Я никогда не соглашался быть частью этой компании. Я даже не уверен, что меня когда-либо просили об этом»,— утверждает адвокат. Он добавил, что если бы Лев Парнас и Игорь Фруман спросили его юридическое мнение, он посоветовал бы им избегать участия в сделках с какой-либо собственностью на Украине, потому что, с учетом их сотрудничества с господином Джулиани, подобная ситуация «выглядела бы глупо».

По данным Bloomberg, прокуроры также хотят выяснить, мог ли адвокат президента США быть причастен к подкупу иностранных чиновников или заговору. Начатое расследование представляет «серьезную угрозу президентству Трампа», считает агентство. Bloomberg называет Рудольфа Джулиани «центральной фигурой» в инициированном в США деле об импичменте Дональда Трампа.

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Напомним, как установило американское следствие Лев Парнас и Игорь Фруман незаконно финансировали предвыборные кампании американских политиков на деньги неназванного российского предпринимателя. Кто именно получил финансирование от обвиняемых, не уточнялось. Следствие также выяснило, что бизнесмены «стремились продвигать политические интересы по крайней мере одного украинского официального лица», его имя неизвестно. Для перечисления денег на предвыборные кампании они и создали GEP, которая, как они утверждали, занималась импортом и экспортом СПГ. Всего в рамках дела были задержаны четыре человека — под следствие также попали Андрей Кукушкин (тоже выходец из СССР) и Дэвид Коррей. Лев Парнас согласился дать показания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Как проходят слушания по импичменту, читайте в материале “Ъ” «Трамп был с утра».

Как процедура импичмента может повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, читайте в материале журнала «Огонек».