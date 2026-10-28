Регулятор взял паузу
ФРС сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 3,75–4% годовых. Решение поддержали не все члены руководства регулятора — двое из 12 предложили поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Однако ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с выросшей инфляцией ФРС все же не решилась: рынок труда охлаждается, финансовые условия ужесточаются. Президент США Дональд Трамп между тем продолжает критиковать регулятора за удержание ставки на «искусственно высоком уровне».
Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 27–28 октября сохранил ключевую ставку в диапазоне 3,75–4% годовых. За это решение проголосовали 10 из 12 членов FOMC, двое несогласных предлагали поднять ставку на 0,25 п. п. Итог совпал с прогнозом большинства опрошенных Trading Economics аналитиков.
«Инфляция остается повышенной. Поступление дополнительной информации поможет комитету определить курс денежно-кредитной политики, необходимый для своевременного возвращения инфляции к целевому уровню в 2%»,— говорится в заявлении ФРС по итогам октябрьского заседания.
С другой стороны, отмечается, что «экономическая активность растет высокими темпами. Несмотря на то что уровень неопределенности остается высоким, отчасти из-за геополитических факторов, внутреннее потребление демонстрирует устойчивость. Рост производительности труда остается высоким, а объем капиталовложений — значительным».
В сентябре ФРС впервые за более чем три года повысила ставку — на 25 базисных пунктов, объяснив решение необходимостью сдержать инфляцию. Перебои с поставками нефти и газа, вызванные закрытием Ормузского пролива, спровоцировали резкое подорожание энергоносителей. В сентябре рост цен ускорился до 3,7% год к году после 3,4% в августе.
Однако бороться с инфляцией, ужесточая ДКП, ФРС не дают признаки охлаждения американского рынка труда. В сентябре американская экономика создала лишь 29 тыс. рабочих мест против 133 тыс. в августе. При этом июльский показатель был пересмотрен с прироста на 21 тыс. до сокращения на 10 тыс. Для ФРС это важно с учетом ее двойного мандата — поддержания ценовой стабильности и занятости.
Пока рынок труда демонстрирует признаки охлаждения, регулятор не может сосредоточиться на сдерживании инфляции.
Из-за высокой по прежним меркам ставки в стране растет стоимость долгосрочных заимствований: доходность десятилетних гособлигаций США в октябре достигала 5,31% — максимума с 2002 года. На фоне растущего бюджетного дефицита правительство вынуждено увеличивать объем заимствований, предлагая инвесторам более высокую доходность. Это, в свою очередь, увеличивает и доходность корпоративных облигаций — компаниям приходится занимать дороже, что ограничивает инвестиционную активность.
Менее доступными становятся и кредиты для населения. По данным ФРС, с мая по август средняя ставка по кредитным картам увеличилась на 0,25 процентного пункта, до 21,2% годовых, американцы стали осторожнее пользоваться заемными средствами. В августе темпы роста потребительского кредитования замедлились до 1,9% год к году против 4,1% в июле. При этом задолженность по кредитным картам и другим возобновляемым кредитам сократилась на 4,2%. Подорожание ипотеки уже стало поводом для критики ФРС со стороны Дональда Трампа, который в очередной раз заявил, что «процентные ставки должны снижаться». Выступая на предвыборном митинге в Аризоне, президент обвинил «ужасную ФРС», которая удерживает ставки на «искусственно высоком уровне».
Следующее заседание FOMC состоится 8–9 декабря, тогда же ФРС опубликует обновленные экономические прогнозы.