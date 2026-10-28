Регулятор взял паузу

Менее доступными становятся и кредиты для населения. По данным ФРС, с мая по август средняя ставка по кредитным картам увеличилась на 0,25 процентного пункта, до 21,2% годовых, американцы стали осторожнее пользоваться заемными средствами. В августе темпы роста потребительского кредитования замедлились до 1,9% год к году против 4,1% в июле. При этом задолженность по кредитным картам и другим возобновляемым кредитам сократилась на 4,2%. Подорожание ипотеки уже стало поводом для критики ФРС со стороны Дональда Трампа, который в очередной раз заявил, что «процентные ставки должны снижаться». Выступая на предвыборном митинге в Аризоне, президент обвинил «ужасную ФРС», которая удерживает ставки на «искусственно высоком уровне».