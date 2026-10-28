ФРС сохранила ставку на уровне 3,75-4% годовых

До сентября ставка повышалась только в июле 2023 года. Тот цикл ужесточения денежно-кредитной политики начался весной 2022 года из-за ускорившейся после пандемии инфляции. За 16 месяцев ставка была поднята с 0–0,25% до 5,25–5,5%. После сентябрьского повышения ставки президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить ее до 1% или меньше.