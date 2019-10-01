На Украину не давят, но она сопротивляется В Киеве не видят оснований для расследования деятельности Джозефа Байдена и его сына

Власти Украины дают понять, что оснований для расследования ими деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера нет. При этом президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина — независимая страна и приказывать ее руководству «что-то делать» не может никто. Тем временем главный сторонник начала такого расследования — президент США Дональд Трамп — по-прежнему утверждает, что ни о каком давлении на Киев речи никогда не шло — а значит, нет и причин для запуска процедуры импичмента. Государственной изменой он считает действия добивающихся его отставки демократов.

Скандал вокруг Джозефа Байдена и его сына Хантера по-прежнему остается в центре внимания как в Киеве, так и в Вашингтоне. 30 сентября президент Владимир Зеленский ясно дал понять, что Украина не ведет уголовные расследования по просьбе других стран. «Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна»,— заявил он, не став комментировать по существу скандал вокруг Джозефа Байдена и его сына Хантера.

«Мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне,— пояснил президент Украины.— Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона».

Напомним, что громкий скандал в отношениях между Киевом и Вашингтоном начался в связи с просочившимися в СМИ утверждениями неназванного сотрудника американской разведки о том, что во время июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп оказывал на него давление. Сообщалось, что президент США добивался начала на Украине расследования деятельности сына Джозефа Байдена — Хантера Байдена, который ранее входил в совет директоров компании Burisma (владеет лицензиями на разработку газовых месторождений Украины). Конечной целью якобы была дискредитация Джозефа Байдена — наиболее вероятного противника Дональда Трампа на президентских выборах-2020.

Что нужно знать об импичменте Трампу Читать далее

По мнению Дональда Трампа, Байден-младший мог быть причастен к коррупционным схемам. Суть обвинений ранее пояснял адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани. Он утверждал, что Хантер Байден получил легализованные незаконным путем средства на сумму $3 млн от Украины и на сумму $1,5 млрд — от Китая. «Знал ли Обама (44-й президент США Барак Обама.— “Ъ”), что сын его вице-президента, которому было поручено выделение миллиардов долларов Украине, зарабатывает миллионы долларов в руководстве одной из самых коррумпированных украинских компаний? Босс Хантера Байдена украл $5 млрд у Украины и подался в бега. Знал ли об этом Обама, одобрял ли он это?» — написал ранее господин Джулиани в Twitter. В МИД КНР информацию о передаче денег Хантеру Байдену назвали «полностью ложной».

Нынешний генпрокурор Украины Руслан Рябошапка от комментариев пока воздерживается. А вот его предшественник Юрий Луценко (май 2016-го — август 2019 года) занял однозначную позицию. В интервью BBC он заявил, что причин для расследования «в соответствии с украинским законодательством» нет. При этом господин Луценко отметил, что, будучи генпрокурором, встречался с Рудольфом Джулиани, который спросил его, можно ли провести на Украине расследование относительно семьи Байден. «Я сказал ему то же, что сказал вам: это не моя юрисдикция. Это может быть юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, да, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины — таков был мой ответ»,— сказал экс-генпрокурор.

Такое давление на украинские власти американские демократы восприняли как повод для начала процедуры импичмента Дональда Трампа. После этого соратники президента выдвинули ответные обвинения в адрес своих политических противников.

Так, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил в эфире CNN, что речь идет о «неприкрытой попытке госпереворота со стороны радикально настроенной части демократов».

А сам Дональд Трамп обрушился с критикой на председателя комитета по разведке Палаты представителей демократа Адама Шиффа — за то, что тот в ходе слушаний исказил текст стенограммы разговора президентов США и Украины. «Адам Шифф незаконно сделал лживое и ужасное заявление и зачитал его Конгрессу и американским гражданам. Оно не имеет отношения к тому, что я говорил во время разговора. Арестовать за государственную измену?» — написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

На защиту главы Белого дома встал и его адвокат Рудольф Джулиани — он обратил внимание на интервью Юрия Луценко, призвав не верить словам «коррумпированного прокурора». «Не могу поверить, насколько слепы стали наши СМИ,— написал он в Twitter.— Они слепо используют слова коррумпированного прокурора, который закрыл дела Байдена и его сына и его коррумпированной компании. Расследования не было. Где итоговый доклад?»

Тем временем, как сообщил в эфире «Радио НВ» руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий, Burisma наравне с целым рядом других компаний фигурирует в деле об отмывании $33 млн при покупке инфраструктуры для перевалки нефти в Херсонской области. Но никаких конкретных фамилий сейчас в этом деле нет. «В этом производстве не фигурирует ни Николай Злочевский (единственный акционер Burisma.— “Ъ”), ни Джо Байден. Оно звучит формально так: по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии... Байдены — ни отец, ни сын — в рамках проводимого нами производства не допрашивались и не вызывались»,— заявил господин Холодницкий.

Более того, по его словам, расследование коррупционного дела было закрыто еще в августе 2017 года, после того как следователям не удалось найти никаких доказательств причастности кого-либо из чиновников к отмыванию денег. Да и сам факт существования этих отмытых $33 млн был поставлен прокурорами под сомнение, из-за чего производство было остановлено. Позже — в начале 2018 года — дело было открыто вновь по формальным обстоятельствам, но с тех пор, как признался глава САП, оно не расследуется. «Детективы и прокуроры не понимают, что там сейчас надо расследовать»,— подвел итог Назар Холодницкий.

Павел Тарасенко; Матвей Шиманов, Киев