Минобороны РФ отчиталось об ударах по электростанциям в Луцке и Ковеле
Российские вооруженные силы ударили по двум электростанциям в Луцке и Ковеле. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, они использовались для снабжения украинского военно-промышленного комплекса.
В пресс-релизе уточняется, что были поражены электростанции ПС-330 «Луцк-северная» и ПС-330 в Ковеле. Они снабжали предприятия, которые выпускали беспилотники и комплектующие к ним, а также логистические центры, где хранилось имущество Вооруженных сил Украины, утверждает Минобороны.
Удары нанесли с помощью беспилотников. Кроме того, ВС РФ поразили логистические центры, объекты энергетической инфраструктуры, а также морские суда, сообщило Минобороны.