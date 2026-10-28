Минобороны РФ отчиталось об ударах по электростанциям в Луцке и Ковеле

В пресс-релизе уточняется, что были поражены электростанции ПС-330 «Луцк-северная» и ПС-330 в Ковеле. Они снабжали предприятия, которые выпускали беспилотники и комплектующие к ним, а также логистические центры, где хранилось имущество Вооруженных сил Украины, утверждает Минобороны.