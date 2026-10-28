Если в Африку сгрудились малые

— Дорогие друзья, позвольте еще маленькую ремарку сделать,— сказал Владимир Путин.— Мы хотели придать и хотим придать форуму «Россия—Африка» этого года большую динамику, сделать его более интересным, доступным, когда не только большие начальники, руководители, главы государств, правительств сидят за одним круглым столом и обмениваются мнениями, что тоже важно, это понятно, но в современном мире этого недостаточно. Нам хотелось сделать этот форум более демократическим... Поэтому мы подготовили выставку, о которой я только что говорил, выступая, и хотим вас сейчас туда пригласить, чтобы вы посмотрели, что мы предлагаем для совместного сотрудничества, где мы видим наибольшие перспективы, где мы рассчитываем на максимальную отдачу в нашей совместной работе.