Если в Африку сгрудились малые
То все они едут в Москву на форум
Президент России Владимир Путин показал главам делегаций африканских стран на форуме «Россия—Африка» выставку передовых российских решений, о которой, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, будут много говорить, и прежде всего в связи с тем, что говорил на ней Владимир Путин.
Перед началом экономического и гуманитарного форума «Россия—Африка» в Гостином Дворе ее участники прогуливались по открытой выставке в фойе. Да, была и закрытая выставка, предназначенная только для Владимира Путина и системных африканских лидеров. А тут, перед входом в зал пленарных заседаний, ничего запретного — наоборот, все напоказ. Русских девушек в кокошниках было больше, чем баранок и калачей в их руках, и уж тем более чем африканских девушек в футболках с надписью «Жемчужина Африки». (Хотя и такая девушка была.)
И конечно, все останавливались у стенда вооружений. Тут, как в тире, автоматы и пистолеты были закреплены на гибких проводах, и надо было видеть, как преображались мирные участники форума при виде российского оружия. Каждый второй оказывался профессионалом, если не киллером. Пистолеты в руках были словно отлиты в граните. Перезаряд, целься, щелчок... Еще раз и еще...
Оружие не лежало на стенде ни минуты. От одних предположений о прошлом этих людей бросало в дрожь. О будущем тоже.
С Россией людей тут связывало слишком многое. Один из них, советник президента Сьерра-Леоне Тимоти Муса Кабба, сидевший в первом ряду, показывал коллегам на телефоне серию из «Улиц разбитых фонарей», в которой он когда-то снялся. Нет, ну скажите, есть ли связь загадочной африканской души с русской более глубинная и нерушимая, чем эта, через «Улицы разбитых фонарей»? Если кто-то-то и способен был понять русскую душу, то этот человек сейчас был перед нами в скромной серой куфи и длинной парадной рубахе.
Модерировала пленарную сессию форума директор Института Африки Ирина Абрамова. Она говорила так, словно каждое слово читала с плаката о нерушимой дружбе российского народа и борющихся народов Африки (российский народ тоже ведь борющийся, в том числе и с самим собой):
— С момента нашей первой встречи в Сочи в 2019 году российско-африканское сотрудничество прошло испытание на прочность и приобрело стратегический характер. И сегодня нам предстоит наметить ключевые направления нашего взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах, которые укрепят наш суверенитет, усилят позиции Африки и России на международных площадках, будут способствовать эффективной реализации национальных и региональных стратегий развития России и Африки и, конечно же, сделают жизнь наших народов безопаснее, гармоничнее и счастливее!
Да, такого модератора на пленарных заседаниях с участием Владимира Путина эти заседания еще не знали, и теперь любого из них есть с чем сравнивать, отталкиваясь от дна. (Имею в виду точку отсчета.)
— Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья! Уважаемый господин Ндайишимийе!
Президент России обращался к президенту Бурунди и председателю Африканского союза, который сидел рядом с ним на сцене.
— Мы являемся свидетелями того, что многополярный мир действительно становится реальностью,— утверждал российский президент,— и эта тенденция — объективная и необратимая... Формируются новые центры глобального управления, точки притяжения и пересборки мирового порядка.
Но если бы все было так просто...
— Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу,— продолжал господин Путин,— навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы обслужить и закрыть задолженность, в ущерб долгосрочным планам в области развития...
Что-то мне это напоминало. Давно ли вы обращались за кредитом в преуспевающий российский банк?..
— Напомню в этой связи слова великого сына буркинийского народа, председателя совета революции и первого президента Буркина-Фасо Тома Санкара,— неожиданно промолвил Владимир Путин.— Он говорил: «Долг — это неоколониализм, при котором колонизаторы трансформировались в так называемых технических помощников. Это хитроумно организованное повторное завоевание Африки, цель которого — подчинить ее рост и развитие чужим правилам». Было сказано не так давно, но и не вчера, в 1987 году. Мало что с тех пор, к сожалению, изменилось.
Владимир Путин каждым своим словом вызывал горячий отклик в сердцах участников форума:
— Надо признать, что последствия колониальной эпохи ощущаются в Африке до сих пор. Инфраструктура континента выстраивалась в колониальные времена под задачу вывоза сырья в метрополии. Даже сегодня, по экспертным данным, показатель добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности континента менее 2%. Из общего объема годового торгового оборота африканских государств в $1,5 трлн лишь 15% — это трансакции внутри самого континента!
Но все постепенно меняется благодаря эмпатии России:
— Наша страна, как известно, активно участвует в усилиях по финансовому оздоровлению стран Африки и облегчению долгового бремени! С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста.
Тут Владимир Путин первый раз за этот день высказался на тему суверенитета (будут и другие):
— Конечно, возникает вопрос... По-разному можно трактовать эти понятия: что такое в современном понимании государственный суверенитет? Это не только контроль над территорией и границами, стабильные и независимые политические и финансовые системы, обеспеченность продовольствием и водой, энергией, надежные транспортные коммуникации и связь, уникальная культурная идентичность. Россия уже давно пошла по пути укрепления своего технологического суверенитета. Это наш стратегический выбор. И мы, можно сказать это безо всякого преувеличения, добились результатов, по некоторым направлениям — хороших, впечатляющих результатов. И подчеркну: наша страна обладает полной цепочкой для создания больших генеративных моделей! В частности, у нас есть две собственные большие языковые модели.
То есть это еще и контроль над цифровым настоящим человека.
— Мы,— подчеркнул Владимир Путин,— прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркну: Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау!
Конечно, в контроле нуждается любая страна. И великодушие Владимира Путина впечатляло.
Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе называл Владимира Путина «дорогим братом», причем от всей души.
— Наши ресурсы,— говорил он,— не должны сводиться просто к месторождениям, которые будут эксплуатировать. Но эти ресурсы должны стать залогом процветания и благосостояния нашего населения. Экономики всего мира требуют интенсификации наших действий! Мы должны больше добывать минеральных ресурсов! И в этой связи Африка надеется, что мы будем создавать добавочную стоимость, и это позволит нам обеспечить экономическое процветание стран. Мы надеемся, что это будет идти при соблюдении прав наших народов. Мы должны подумать о нуждах экономики в минеральных ресурсах!
— Наше пленарное заседание подходит к концу,— неожиданно сообщила Ирина Абрамова.— И в заключение я хотела бы подчеркнуть, что для России и для Африки жизненно важны такие понятия, как комплексная безопасность, подлинный суверенитет, справедливость, достоинство, право на самобытной путь развития и инновационный прорыв.
Она хотела было уже встать и выйти, но слова попросил Владимир Путин, причем как-то несмело, отчего его коллеги, кажется, развеселились. Им трудно было представить такую несмелость.
— Дорогие друзья, позвольте еще маленькую ремарку сделать,— сказал Владимир Путин.— Мы хотели придать и хотим придать форуму «Россия—Африка» этого года большую динамику, сделать его более интересным, доступным, когда не только большие начальники, руководители, главы государств, правительств сидят за одним круглым столом и обмениваются мнениями, что тоже важно, это понятно, но в современном мире этого недостаточно. Нам хотелось сделать этот форум более демократическим... Поэтому мы подготовили выставку, о которой я только что говорил, выступая, и хотим вас сейчас туда пригласить, чтобы вы посмотрели, что мы предлагаем для совместного сотрудничества, где мы видим наибольшие перспективы, где мы рассчитываем на максимальную отдачу в нашей совместной работе.
И они взошли на выставку.