В Кремле поддержали продолжение диалога с Финляндией и Норвегией
Россия считает, что развивать контакты с Финляндией и Норвегией нужно, это в интересах российской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, имеет смысл. Это же наши приграничные страны, это в наших интересах. И Норвегия, Финляндия — это наши приграничные страны»,— ответил господин Песков на вопрос журналистов, имеет ли смысл продолжать общение с европейскими странами.
27 октября состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Инициаторами выступили финская и норвежская стороны. Дмитрий Песков отметил, что после звонка «последовала истеричная реакция» европейских стран, в том числе Дании и Эстонии.
Владимир Путин договорился продолжать прямые контакты с европейскими политиками из Норвегии и Финляндии, сообщили в Кремле.