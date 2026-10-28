Путин дал торжественный прием для участников саммита Россия — Африка
Президент России Владимир Путин провел торжественный прием для прибывших в Москву участников третьего саммита Россия — Африка. Мероприятие проходило в Грановитой палате Кремля.
На приеме Владимир Путин выразил надежду, что нынешний московский саммит будет успешным и продуктивным, а принятые на нем решения укрепят сотрудничество. По словам президента, отношения России и африканских стран строятся на дружбе, равноправии, доверии и взаимной выручке.
«У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра. Действительно, как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными»,— сказал господин Путин (цитата по пресс-службе Кремля).
28-29 октября в Москве проходят третий саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия — Африка. В мероприятиях участвуют официальные делегации из более чем 40 африканских государств.