Путин дал торжественный прием для участников саммита Россия — Африка

На приеме Владимир Путин выразил надежду, что нынешний московский саммит будет успешным и продуктивным, а принятые на нем решения укрепят сотрудничество. По словам президента, отношения России и африканских стран строятся на дружбе, равноправии, доверии и взаимной выручке.