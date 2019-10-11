Суд в США отпустил под залог двух задержанных бизнесменов советского происхождения

Суд в США постановил выпустить под залог в $1 млн двух бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Предпринимателей, которых считают близкими к адвокату президента США Рудольфу Джулиани, задержали накануне, 10 октября. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Следующие слушания по делу запланированы на 17 октября в суде Нью-Йорка. Пока господа Парнас и Фруман не внесут залог, они оба останутся под арестом, сообщает «РИА Новости».

Согласно судебным материалам, на которые ссылается «Интерфакс», бизнесмены незаконно финансировали предвыборные кампании американских политиков. Для этого они использовали, в частности, деньги неназванного российского предпринимателя. Кто именно получил финансирование от обвиняемых, также неизвестно.

Следствие выяснило, что Лев Парнас и Игорь Фруман «стремились продвигать политические интересы по крайней мере одного украинского официального лица», его имя не раскрывается. Бизнесмены перечисляли на предвыборные кампании больше денег, чем разрешено по закону. Для этого они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, как они утверждали, занималась импортом и экспортом СПГ.

Всего в рамках дела были задержаны четыре человека — помимо господ Парнаса и Фрумана, под следствие попали Андрей Кукушкин (также выходец из СССР) и Дэвид Коррей. Как считают правоохранительные органы, обвиняемые хотели заручиться поддержкой политиков, чтобы открыть фирму по продаже марихуаны в штате Невада. Обсуждение проекта началось в сентябре 2018 года. Для его реализации нужно было получить лицензию на торговлю. Планировалось, что бизнесменам поможет политик, баллотировавшийся на один из руководящих постов в Неваде. Неизвестный российский предприниматель должен был профинансировать предвыборную кампанию этого политика, но сделать это самостоятельно он не мог, так как по закону давать деньги на кампании могут только граждане США. Поэтому $1 млн на эти цели поступил из России через Льва Парнаса и Игоря Фрумана.