Умер поэт и сооснователь СМОГа Владимир Алейников

Владимир Алейников родился в 1946 году в Перми. В 1964 году поступил на отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ. В следующем году он вместе с поэтом Леонидом Губановым основал содружество СМОГ — «Смелость, Мысль, Образ, Глубина». Поэты объединения устраивали чтения на площади Маяковского, проводили демонстрации в защиту свободы искусства, издавали самиздатские сборники. Власти преследовали участников СМОГа — исключали из институтов, высылали из Москвы, насильственно помещали в психиатрические больницы.