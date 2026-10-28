Умер поэт и сооснователь СМОГа Владимир Алейников
Умер российский поэт, прозаик, художник и сооснователь литературного объединения СМОГ Владимир Алейников. Ему было 80 лет. О смерти поэта сообщило издательство «Рипол классик».
«Ушел из жизни Владимир Дмитриевич Алейников — поэт, прозаик, переводчик, один из ярчайших и самобытных голосов современной русской литературы»,— отмечается на сайте издательства. Друг писателя Ян Брунштейн писал во «ВКонтакте», что господин Алейников умер ночью в своем доме в Коктебеле.
Владимир Алейников родился в 1946 году в Перми. В 1964 году поступил на отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ. В следующем году он вместе с поэтом Леонидом Губановым основал содружество СМОГ — «Смелость, Мысль, Образ, Глубина». Поэты объединения устраивали чтения на площади Маяковского, проводили демонстрации в защиту свободы искусства, издавали самиздатские сборники. Власти преследовали участников СМОГа — исключали из институтов, высылали из Москвы, насильственно помещали в психиатрические больницы.
Публиковать стихи и прозу на родине Владимир Алейников начал в период перестройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 1990-х годов были изданы несколько больших книг стихов.