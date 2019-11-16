Трамп был с утра

В рамках открытых слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа вчера был заслушан один из ключевых свидетелей — бывший американский посол на Украине Мари Йованович. Она рассказала о «неофициальном канале» дипломатии США и тайном влиянии украинских коррупционеров на принятие решений в Белом доме. Соратники Дональда Трампа обвиняют демократов в пиаре и «проведении спецоперации по свержению законно избранного президента». Между тем инициаторы импичмента уверены: благодаря слушаниям им удастся убедить сограждан в том, что президент превысил свои полномочия и должен досрочно покинуть Белый дом.

Комитетская битва

Второе заседание по делу об импичменте началось со вступительного слова главы комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа. Свою речь на первых слушаниях, состоявшихся 13 ноября, он начал с громких заявлений — в частности, о «вторжении России на Украину». В этот раз конгрессмен сосредоточился на ситуации с Мари Йованович — ключевым свидетелем по делу об импичменте. По его словам, госпожа Йованович, уважаемый и безупречный специалист, 33 года посвятила дипломатической работе и никогда не вызывала сомнений в своей честности — в том числе во время работы на Украине, где активно боролась с коррупцией.

«Возможно, некоторые люди сочли ее антикоррупционную борьбу слишком активной, и из-за столь принципиальной позиции она нажила врагов»,— заявил Адам Шифф.

По его словам, врагами Мари Йованович стали не только «коррумпированные украинцы» вроде экс-генпрокурора Юрия Луценко, но и личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани, а также два его помощника — бизнесмены, выходцы из СССР Игорь Фруман и Лев Парнас. Все они, по словам господина Шиффа, вместе с сыном президента Дональдом Трампом-младшим запустили кампанию по очернению Мари Йованович, которая и привела к ее отставке. «Эта отставка помогла создать условия для формирования неофициального канала (контактов с Украиной.— “Ъ”). С его помощью началось стимулирование начала расследований, которые были так важны президенту: расследование теории заговора насчет 2016 года (о вмешательстве Украины в выборы в США.— “Ъ”) и, самое главное, расследование в отношении Джо Байдена — политического оппонента, которого президент боялся больше всего»,— закончил Адам Шифф.

Напомним, что демократы утверждают: Дональд Трамп задержал передачу Украине помощи в размере почти $400 млн и надавил на «политического новичка», украинского президента Владимира Зеленского, потребовав от того расследовать деятельность газовой компании Burisma и теорию о том, что Украина вмешивалась в американские выборы-2016. В совет директоров Burisma входил Хантер Байден, сын Джозефа Байдена, одного из основных конкурентов господина Трампа на выборах-2020.

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Демократы уверены: глава Белого дома виновен в шантаже и злоупотреблении властью, в результате чего должен покинуть свой пост.

Соратники Дональда Трампа смотрят на ситуацию совсем иначе. Вчера на слушаниях главный республиканец комитета по разведке Девин Нунес почти не касался личности Мари Йованович и сосредоточился на критике демократов.

«Печально, что сегодня и на следующей неделе мы продолжим участвовать в идущих целыми днями демократических ТВ-шоу, вместо того чтобы решать проблемы, ради решения которых нас и отправили в Вашингтон»,— начал господин Нунес.

Среди проблем, которые он счел более важными, была, например, «готовая к заключению» торговая сделка с Канадой и Мексикой. «Вместо этого демократы снова собрали нас, чтобы и дальше проводить операцию по свержению законно избранного президента»,— посетовал республиканец, назвав процедуру импичмента «демократическими мечтами об Уотергейте». По его словам, оппоненты президента используют информацию «из вторых, третьих, четвертых рук».

Закончил свое выступление законодатель цитированием стенограммы первого телефонного разговора между президентами Трампом и Зеленским, состоявшегося 21 апреля,— ее рассекретили в день слушаний. Американский лидер поздравил украинского коллегу с победой на выборах и выразил ему всяческую поддержку. Господин Зеленский позвал коллегу посетить церемонию инаугурации — тот обещал, что приедет как минимум «кто-нибудь очень, очень высокопоставленный», и пригласил украинского лидера посетить Белый дом. Изначально планировалось, что в Киев для участия в торжествах приедет вице-президент Майк Пенс, однако в итоге по настоянию Дональда Трампа он был заменен министром энергетики Риком Перри.

Дипломатия двух каналов

Кульминация слушаний наступила, когда слово взяла Мари Йованович. Она начала с рассказа о себе, упомянув, что ее предки бежали из сталинского СССР и нацистской Германии, а затем перешла к описанию своей работы на Украине. Там, по ее словам, она около десяти раз выезжала на фронт, чтобы «продемонстрировать американский флаг», послушать, что там происходит, и узнать, как расходуется выделенная США помощь.

Госпожа Йованович уточнила, что работала для продвижения американской политики — одобренной и демократами, и республиканцами,— чтобы помочь Украине стать стабильной независимой демократической страной. Далее дипломат перечислила события, случившиеся во время ее пребывания в должности посла. По словам госпожи Йованович, она не препятствовала попыткам украинских властей бороться с коррупцией, сохраняла лояльность президенту Трампу, не получала просьб от 44-го президента Барака Обамы помогать президентской кампании Хиллари Клинтон, не встречалась с Хантером Байденом и не обсуждала ни с кем (в том числе с Джозефом Байденом) работу холдинга Burisma.

Мари Йованович рассказала, что Госдепартамент был доволен ее работой и просил остаться на посту до 2020 года, однако затем против нее была развернута кампания по очернению, активными участниками которой были Рудольф Джулиани и Юрий Луценко, упомянутые во вступительном слове Адамом Шиффом.

Господин Луценко, в частности, обвинял ее в распространении списка людей, которым на Украине полагался иммунитет от судебных расследований. Он впоследствии признал, что такого списка никогда не было. Именно эта кампания, вдохновленная «зарубежными и частными интересами», и привела, по мнению экс-посла, к ее отставке.

Дипломат отметила, что видела господина Джулиани лишь три раза, не понимает причин его негативного к ней отношения и считает, что он не должен был верить наветам в ее адрес, поскольку они распространялись людьми, «личные и финансовые амбиции которых подрывались антикоррупционной политикой США на Украине». Речь идет о предпринимателях Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которых во вступительном слове также назвал Адам Шифф. В США их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. По данным следствия, они «стремились продвигать не только личные финансовые, но и политические интересы по крайней мере одного украинского официального лица» — по мнению некоторых американских СМИ, этим «официальным лицом» был Юрий Луценко.

Показания Мари Йованович перекликаются со сведениями, которыми 13 ноября поделился с конгрессменами временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор, сменивший ее на посту главы дипмиссии. Господин Тейлор пояснил, что поначалу «официальный» дипломатический канал — через Госдепартамент — и «неофициальный» — через Рудольфа Джулиани — преследовали одну и ту же цель: создание сильной независимой Украины. Затем, однако, через «неофициальный» канал от Киева потребовали начать обговоренные расследования, а передачу помощи заморозили.

Президент Трамп, в свою очередь, еще до начала вчерашних слушаний написал в Twitter о словах украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко. Тот 14 ноября в беседе с украинскими СМИ заявил, что посол США при ЕС Гордон Сондленд не говорил о наличии связи между началом расследований и передачей помощи. «Я никогда не видел прямой взаимосвязи между расследованиями и помощи в сфере безопасности. Да, расследования упоминались, вы знаете, в разговоре президентов. Но не было четкой связи между этими событиями»,— заметил господин Пристайко. Американский президент написал, что после этих слов демократам стоило бы извиниться. И добавил: «Лживая процедура импичмента теперь мертва».

Алексей Наумов