Трамп тронулся, господа присяжные заседатели

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в среду официально перешла в новую фазу: в Вашингтоне начались публичные слушания. Свидетели расскажут, как именно администрация Трампа взаимодействовала с украинскими властями. Демократы надеются, что им удастся убедить американцев: президент Трамп пытался использовать свою власть в личных целях. Республиканцы, однако, готовы к информационному противостоянию. Сам глава Белого дома в среду обратился к согражданам со словами о том, что речь идет о «самом грандиозном скандале в истории американской политики». И резюмировал: «На кону наша страна».

«В 2014 году Россия вторглась на территорию Украины, американского союзника, чтобы отыграть назад сближение этой страны с Западом и выполнить желание Владимира Путина вновь выстроить Российскую империю»,— открыл первые публичные слушания Адам Шифф, глава комитета Палаты представителей по разведке, который назначен «ответственным» за проведение процедуры импичмента.

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Он изложил «демократическую версию» событий, в соответствии с которой Дональд Трамп задержал передачу Украине почти $400 млн и надавил на «политического новичка», украинского президента Владимира Зеленского, потребовав от того расследовать деятельность газовой компании Burisma и теорию о том, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года. Напомним, что в совете директоров Burisma работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джозефа Байдена, одного из основных конкурентов господина Трампа на президентских выборах 2020 года.

После Адама Шиффа выступил главный республиканец в комитете Дэвин Нунес. Он заявил, что демократы давно и безуспешно, начиная с доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, пытаются изобразить президента российским агентом и стараются всеми возможными способами найти на него компромат.

Господин Нунес отметил, что демократы не удовлетворили практически ни одного требования республиканцев о вызове свидетелей и потому слушания не могут быть объективными. «Нам предлагается верить этим людям на слово, когда они вбрасывают новую порцию обвинений. Но те, кто знакомы с тактикой выжженной земли, которую демократы применяют против президента Трампа, не удивятся, увидев все типичные признаки срежиссированной кампании по очернению»,— заявил Дэвид Нунес.

Обратившись к свидетелям, он сказал, что «основное представление — фальшивка о России — закончено» и их пригласили сыграть роль в «низкобюджетном украинском сиквеле». Что касается поддержки Украины, то господин Нунес сказал: при президенте Бараке Обаме США поставляли Киеву одеяла, а при президенте Дональде Трампе начали поставлять оружие.

В среду перед законодателями выступили два человека: временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Они отчитываются перед конгрессменами не впервые: оба уже выступали перед ними во время первого, закрытого этапа процедуры импичмента. Тогда именно господин Тейлор стал одним из наиболее ценных для демократов свидетелей. Он заявил, что «все» в американо-украинских отношениях, начиная от передачи пакета военной помощи и заканчивая личной встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского, зависело от того, начнут ли украинские власти нужные президенту Трампу расследования.

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Билл Тейлор также рассказал, что Рудольф Джулиани — личный адвокат Дональда Трампа — вел параллельную, «нештатную» дипломатическую работу на Украине, которая поначалу в своих целях совпадала с обычной, штатной и предусматривала создание сильной независимой Украины. Однако со временем через «нештатный канал» от украинской власти потребовали начать упомянутые расследования, а передачу военной помощи заморозили, хотя дипломаты «официального канала» требовали заморозку снять. Сам господин Тейлор сказал, что был шокирован, узнав о задержке в выделении Киеву помощи. Джордж Кент, в свою очередь, заявил, что Рудольф Джулиани устроил «кампанию лжи» против бывшего посла США в Киеве Мари Йованович, и тоже упомянул «альтернативную дипломатическую линию», которую тот проводил на протяжении нескольких месяцев.

Оба дипломата отметили важность успеха Украины для реализации интересов США. «Украина — стратегический партнер США, важный для безопасности нашей страны и всей Европы. Украина — на переднем краю конфликта с новой агрессивной Россией»,— пояснил Билл Тейлор. Он также уточнил, что Россия нарушает все права и договоры, которые помогали сохранять мир в Европе почти 70 лет.

Президент Трамп, в свою очередь, на своей странице в Twitter выложил ролик «Обман об импичменте», изначально размещенный в официальном аккаунте Белого дома. В нем говорится, что «болото» (то есть противники президента) хочет лишь цирка в СМИ, а не фактов и справедливости и демократы лишь подыскивают факты для проведения импичмента, которого так желают. Ролик заканчивается следующим заявлением: «Болото любит расследовать коррупцию, но не в своих рядах. Прочитайте расшифровку: президенту Трампу скрывать нечего. А демократам? Обман новый, болото — старое». В следующем выложенном видео глава Белого дома продолжил тему, обратившись к американцам: «Самый грандиозный скандал в истории американской политики — вот что сейчас происходит. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей — все. Мы не можем этого позволить. Мы боремся, чтобы осушить это болото, я занят именно этим. Вы понимаете, почему нам надо это сделать,— потому что на кону наша страна. Все очень просто: я борюсь за вас, и потому они пытаются остановить меня. Я не позволю им этого сделать».

Информированный источник CNN сообщил телеканалу, что команда президента Трампа готова к противостоянию — она готовит новые видеоролики, исследует показания, ищет нестыковки и готовится активно доносить свою позицию до избирателей. На сайте Дональда Трампа во время слушаний американцев предупреждали, что «лживые слушания по импичменту начались», и призывали жертвовать деньги избирательному штабу президента, чтобы за сутки набрать $3 млн и «положить конец этим лживым слушаниям». Отметим, что денежный вопрос — один из немногих, где президент одерживает несомненную победу над оппонентами: за минувший квартал он привлек $125 млн пожертвований, в то время как пять самых популярных кандидатов-демократов, вместе взятые,— меньше $100 млн. Считающийся одним из основных кандидатов Джозеф Байден получил меньше $15 млн.

Публичные слушания продолжатся 15 ноября — перед законодателями выступит Мари Йованович. Во время закрытой части слушаний она рассказала о той самой «кампании по очернению», которую вели Рудольф Джулиани, его помощники — бизнесмены, выходцы из СССР Лев Парнас и Игорь Фруман — и бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко. На следующей неделе будут опрошены еще восемь человек, включая члена Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Алексей Наумов