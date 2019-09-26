Что нужно знать об импичменте Трампу Ответы на важные вопросы: в чем обвиняют президента США и насколько вероятна его отставка

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа. “Ъ” рассказывает о причинах и возможных последствиях политического кризиса в Америке.

Почему это важно?

Скандал разразился в условиях набирающей темп президентской гонки в США. До выборов, на которых Дональд Трамп будет добивать переизбрания, осталось чуть больше года.

В этой ситуации демократы получили долгоиграющую историю, позволяющую вести кампанию против действующего главы государства. Даже если объявить импичмент не удастся, а, скорее всего, так и будет, демократы реализуют программу-минимум: будут внушать избирателям, что нахождение Дональда Трампа в Белом доме становится все более опасным для страны и за него не следует голосовать на ноябрьских выборах 2020 года.

C чего все началось?

20 сентября в ряде американских СМИ появились утечки, согласно которым в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына наиболее вероятного претендента на кресло президента США на выборах 2020 года Джо Байдена. В связи с этим демократы заподозрили Дональда Трампа в злоупотреблении властью для того, чтобы повлиять на исход выборов будущего года. По официальной формулировке — «в нарушении честности выборов».

В чем обвиняют Трампа?

Инициаторы расследования не имеют прямых доказательств того, что в ходе июльского разговора с президентом Зеленским Дональд Трамп нарушил американское законодательство. Тем не менее обнародованная по их требованию стенограмма беседы двух президентов подтверждает: глава Белого дома в самом деле убедительно просил Владимира Зеленского расследовать историю деятельности на Украине Байдена-отца и Байдена-сына и передать полученные данные его команде.

Кандидат в президенты США Джо Байден (справа) и его сын Хантер Байден Фото: Reuters

Кроме того, Дональд Трамп настойчиво напоминал Владимиру Зеленскому о необходимости оказать содействие адвокату главы Белого дома Руди Джулиани, копающему под Байдена. Эти факты демократы интерпретируют как косвенное подтверждение адресного заказа на компромат против одного конкретного человека — Джо Байдена, завуалированного под интерес главы Белого дома к борьбе с коррупцией на Украине.

Какие законы нарушил Трамп?

Формальных оснований для обвинения Дональда Трампа в «нарушении честности выборов» нет. Об этом говорится в заявлении Минюста США, распространенном после обнародования стенограммы беседы президентов Трампа и Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«Управление по уголовным делам министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний. Все уполномоченные отделы министерства согласились с этим юридическим заключением, и министерство закрыло вопрос»,— отмечается в заявлении Минюста США.

Какова процедура импичмента?

Формально процедура импичмента в Конгрессе США будет запущена в том случае, если за вынесение вотума недоверия президенту проголосует большинство в Палате представителей. Однако даже притом, что нижнюю палату Конгресса контролируют демократы, идею импичмента поддерживают лишь около 200 из них. Против — около трех десятков демократов и все республиканцы, что пока не дает возможность сторонникам отрешения президента от власти набрать большинство в 435-местной палате.

Если Палата представителей поддержит предложение об импичменте, следующим шагом должно стать утверждение импичмента в верхней палате Конгресса — Сенате. Верхнюю палату контролируют республиканцы.

Таким образом, на этой стадии предложение об импичменте, скорее всего, будет заблокировано, и довести процедуру импичмента до конца не удастся.

На какой стадии процесс сейчас?

После того как Белый дом опубликовал запись беседы президентов Трампа и Зеленского, состоявшейся 25 июля, Нэнси Пелоси заявила: «Обнародование записи подтверждает, что действия президента подрывают честность избирательного процесса, достоинство поста президента и нашу национальную безопасность». Она пообещала, что расследование по импичменту будет продолжено.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Фото: Kevin Lamarque , Reuters

Следующим шагом могут стать слушания в Палате представителей — вначале на уровне юридического комитета, затем на уровне Палаты представителей в полном составе.

Необходимо отметить, что эти слушания не будут ограничиваться исключительно содержанием беседы президентов Трампа и Зеленского, состоявшейся 25 июля. Главе Белого дома могут быть предъявлены и многие другие обвинения, в том числе о препятствовании правосудию в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Основанием для возобновления Russiagate может стать сделанное весной текущего года заявление спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что он не предъявил Дональду Трампу обвинения лишь потому, что правила Минюста (но не Конгресса США) запрещают спецпрокурору предъявлять их действующему главе Белого дома.

Сколько может занять процесс импичмента?

Процесс слушаний в Конгрессе США может растянуться на несколько месяцев. В случае с предыдущей процедурой импичмента президента Клинтона на слушания ушло четыре месяца. Учитывая это, противники Дональда Трампа в самый разгар президентской гонки получат возможность в течение длительного времени атаковать президента, убеждая избирателей в том, что глава Белого дома — это угроза американской демократии и национальной безопасности страны.

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Насколько вероятна отставка Трампа?

Учитывая, что необходимых ресурсов для объявления Дональду Трампу импичмента в Конгрессе США у демократов нет, его отставка практически исключена.

Тем не менее сама процедура импичмента будет использована демократами для ослабления его политических позиций и создания условий для того, чтобы Дональд Трамп проиграл выборы будущего года и в январе 2021 года после принесения присяги в Белый дом въехал новый, демократический президент.

Подготовил Сергей Строкань